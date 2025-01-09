Погрузка РЖД снизилась на 4% в 2024 году

Погрузка на сети РЖД снизилась на 4,1% по итогам 2024 года, до 1,181 млрд т. Положительная динамика была в перевозках удобрений, кокса и грузов в контейнерах

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Погрузка РЖД в 2024 году сократилась на 4,1%, до 1,181 млрд т, сообщила компания в четверг, 9 января.

При этом погрузка по некоторым пунктам выросла — удобрения (объем их перевозки увеличился на 6,2% к уровню 2023 года), кокс (+2,3%) и контейнерные грузы. РЖД отметили рост объема отправлений на Калининградской железной дороге (плюс 2,9%) и на магистралях Восточного полигона — Восточно-Сибирской (плюс 4,1%), Забайкальской (плюс 3,5%) и Дальневосточной (плюс 2,6%).

Согласно скорректированному прогнозу, включенному в инвестпрограмму холдинга на 2025 год, погрузка в 2024 году предполагалась на уровне 1,182 млрд т. Более ранний прогноз — в декабре 2023 года — РЖД ожидали уровня в 1,265 млрд т. В течение всего прошлого года показатель планомерно снижался, пик падения пришелся на сентябрь — тогда оно составило 6,3%, основные потери РЖД фиксировали в перевозках каменного угля и стройматериалов из-за инфраструктурных ограничений, завершения и переносов сроков реализации крупных инфраструктурных и автодорожных проектов. В итоге погрузка каменного угля за год снизилась на 5,4%, до 331,4 млн т.

В декабре погрузка на сети РЖД вопреки прогнозу Центра фирменного транспортного обслуживания в 104,5 млн т составила 99,3 млн т, что на 1,4% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом увеличились отправки каменного угля на 3,1%, железной и марганцевой руды на 8,7%, удобрений на 6%, цветной руды и серного сырья на 3%, химикатов и соды на 1,3%.

По итогам 2025 года РЖД, исходя из параметров инвестпрогарммы, рассчитывают на 5-процентный рост погрузки. Объем перевозок каменного угля увеличится на 2,3%, в частности, на 3% за счет экспорта через порты Юга и Северо-Запада, несмотря на существенное сокращение инвестиций в развитие железнодорожных подходов к ним.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.