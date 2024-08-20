Правительству рекомендовали расширить закупки рыбы для школьников и армии
Совет Федерации рекомендовал правительству принять комплекс мер, направленных на увеличение потребления отечественной рыбы, в том числе расширить ее закупку для питания школьников и военных. Такую рекомендацию дал председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. С копией документа от 2 августа ознакомился РБК, информацию подтвердили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Двойных уточнил РБК через представителя, что в рекомендациях содержатся решения комитета, направленные во все заинтересованные ведомства.
Сенатор рекомендовал включить в «дорожную карту» по увеличению потребления рыбы до 2030 года предложение о расширении государственных и муниципальных закупок отечественной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью (рыбного фарша и блюд из него) для школьного и дошкольного питания. Также рыбную продукцию рекомендовано включить в продовольственное обеспечение военнослужащих и «некоторых других категорий лиц» (каких именно, не уточняется).
Целевой показатель «среднедушевое потребление рыбной продукции» должен быть включен в Стратегию развития АПК до 2030 года, считают в Совфеде. Еще одна его рекомендация правительству — увеличить субсидирование железнодорожных перевозок рыбы, распространив программу на сельдь, горбушу и сардину иваси.
В пресс-службе кабмина РБК сообщили, что рекомендации Совфеда в его аппарат пока не поступали.
Что происходит с потреблением рыбы в России
Ситуация с внутренним потреблением отечественной рыбной продукции и ее доступностью обсуждалась на прошедшем в мае круглом столе в Совфеде. Уровень самообеспеченности рыбой и рыбной продукцией в стране высокий — в 2023 году он составил 163,7% (общий вылов в прошлом году был почти 5,4 млн т). Но, несмотря на высокие уловы, внутреннее потребление отечественной рыбной продукции не так уж и велико и она в полной мере не обеспечивает пищевые предпочтения граждан, констатировали в Совфеде.
Уровень потребления рыбной продукции в России пока не соответствует рекомендуемому Минздравом показателю 28 кг в год на человека, который отвечает требованиям современных норм здорового питания, пояснил Двойных. Именно для этого и рекомендуется дополнить ключевые документы государственного планирования показателями и мероприятиями, которые будут работать на повышение потребления рыбы. На тревожную тенденцию сокращения ее потребления, особенно среди молодых людей, в июне обратил внимание и губернатор Камчатки Владимир Солодов. За последние пять лет потребление, по его словам, упало с 23,7 до 22 кг на человека в год. В утвержденной еще в 2014 году госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса раньше была заложена цель довести потребление рыбы в стране до 25 кг на человека в год, но в марте 2023 года власти решили отказаться от этой цели на фоне санкций. «Если не будут приняты системные общегосударственные меры, то мы рискуем получить молодое поколение, которое разучится есть рыбу», — предупредил Солодов.
Безусловный приоритет рыбной отрасли — насыщение внутреннего рынка продукцией по доступной цене, подчеркивали в Совфеде. В 2023 году на Дальнем Востоке был один из рекордных за последние десять лет уловов лососей, но существенного снижения цен на лососевых в регионах не наблюдалось. Розничная цена рыбы формируется с учетом многих факторов, в том числе стоимости доставки. Более 70% рыбы в России добывают на Дальнем Востоке, а в центральные регионы ее перевозят в основном железнодорожным транспортом частные операторы. Государство устанавливает регулируемый тариф, но стоимость у оператора значительно отличается от этого показателя и каждый год вырастает в августе—октябре в два раза, отметили в Совфеде. Для исключения этих факторов сенаторы рекомендуют в том числе расширить перечень видов рыбы, перевозки которой по железной дороге субсидируются, включив в него лососевых, сельдь и иваси (сейчас субсидии распространяются только на минтай и филе минтая).
Большой потенциал для увеличения доступности отечественной рыбы и ее потребления сенаторы видят и в расширении государственных и муниципальных закупок. В мае Совфед предлагал Минсельхозу, Минпросвещения, Минобрнауки, Минюсту, Минэкономразвития, Минздраву и другим ведомствам рассмотреть вопрос о включении в госзакупки рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью для питания в госучреждениях и продовольственного обеспечения военнослужащих. Такая практика уже не новая: в 2021 году, когда из-за закрытия в пандемию рыбного экспорта в Китай на Дальнем Востоке образовались излишки минтая, их закупали для своих нужд Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Рекомендация о включении рыбного филе, фарша и продуктов из него в нормы продовольственного обеспечения военнослужащих относится прежде всего к питанию в местах постоянной дислокации, уточнил сенатор. «Если есть рекомендация Минздрава в отношении норм здорового питания рыбной продукцией, это должно внедряться везде, в том числе и в армии, где обеспечение сбалансированного питания особенно важно», — отметил Двойных. И подчеркнул, что питание бойцов в зоне специальной военной операции и в местах постоянной дислокации частей различается.
Что говорят в Росрыболовстве
В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручал правительству к 1 февраля 2024-го разработать «дорожную карту», как увеличить внутреннее потребление отечественной рыбной продукции до 2030 года.
«Дорожная карта» получилась комплексная, она включает семь направлений: от маркетинговых исследований и научной работы до подготовки предложений по нормативному регулированию, транспортировке, хранению и организации торговли, а также мероприятий по популяризации, уточнили РБК в Росрыболовстве. Популяризация потребления предусматривает создание профильной автономной некоммерческой организации, проведение тематических мероприятий — рыбных фестивалей, выставок, ярмарок, а также размещение социальной рекламы, акции по продвижению в рознице и общепите, рекомендации по организации «рыбного дня» в госучреждениях. Кроме того, в планах заложены анализ существующего потребления и актуализация статистики, которые позволят рассчитать баланс по регионам.
«Объем добываемой рыбы и морепродуктов достаточен, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка и отправлять продукцию на экспорт, — подчеркивают в Росрыболовстве. — Вопрос именно в формировании культуры потребления в стране и работе по повышению доступности рыбной продукции (качество, цена, ассортимент)».
Потребление рыбы в России последние несколько лет находилось «практически на уровне», который рекомендовал Минздрав до повышения показателя, продолжает представитель Росрыболовства. Новая норма Минздрава в 28 кг в год «достаточно высокая», но «к этому надо стремиться». Однако в Росрыболовстве напоминают, что ситуация в регионах разная: в некоторых среднедушевое потребление доходит до 40 кг, а есть и менее 10 кг. «У нас разная культура потребления по регионам. Есть ведущие, а есть регионы-мясоеды. Нельзя заместить традиции, потому что у нас мультикультурная страна», — пояснил представитель ведомства. На эту же особенность обратила внимание и глава Роспотребнадзора Анна Попова, рекомендовавшая учитывать региональные особенности при продвижении рыбы. Например, в Якутии, где традиционно не было молочного стада, дети не любят пить молоко, но с удовольствием едят привычный для них продукт — рыбу. А Казань, например, — исторически нехарактерный для рыбной кухни регион, и продвигать ее там получается благодаря правильной подаче, отметила глава ведомства.
Госзакупки могут быть источником сбыта и роста потребления рыбы, продолжают в Росрыболовстве и подчеркивают, что ведомство говорит об этом уже не первый год. В первую очередь речь идет о рыбе массового вылова — минтае. Российские рыбаки заинтересованы в дальнейшем наращивании поставок, в том числе и в госсектор, например в дошкольные учреждения и образовательный комплекс, уверяют в Росрыболовстве. Рыбой обеспечивают и другие социально важные направления — вопросы целевых поставок и объема их субсидирования государством будут прорабатываться в рамках «дорожной карты». Механизм субсидирования железнодорожных перевозок рыбы в Росрыболовстве считают эффективным: по поручению президента ведомство проработало вопрос о распространении субсидирования на перевозку горбуши и сардины иваси и направило предложения в Минсельхоз. В министерстве РБК уточнили, что «дорожная карта» включает вопросы транспортировки и хранения рыбной продукции, а также приоритизации товаров из отечественного сырья при организации государственных закупок.
Что говорят рыбопромышленники
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников идею расширения госзакупок поддержала. Потенциальный объем закупок филе, фарша и сурими (вид фарша) из минтая может составить 4–5 тыс. т, уточнил РБК президент ассоциации Герман Зверев. «Расширение государственного спроса на отечественную рыбу — одна из наиболее эффективных мер по увеличению внутреннего потребления рыбопродукции. Такой путь избирают многие рыболовные державы», — отметил эксперт. Он также считает, что целесообразно было бы рассмотреть и возможность поставок филе и фарша горбуши.
Институциональное потребление — важный инструмент повышения потребления внутри страны, и приоритет здесь должен отдаваться отечественной рыбе, уверен президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Другие страны активно используют этот канал: например, правительство США — главного конкурента России на рынке минтая — в 2023-м и начале 2024 года закупило у рыбаков Аляски продукции на $570 млн. Почти четверть этих закупок (23%) пришлась на различные изделия из минтая — например, филе минтая, рыбные палочки и филе в панировке. Значительная часть закупаемой продукции идет на школьные обеды. В России потенциал для роста в этом сегменте тоже есть, считают в АДМ: ассоциация проанализировала открытые данные по закупкам рыбы для нужд дошкольных учреждений в одном из регионов Дальнего Востока и получилось, что в среднем на ребенка от одного года до семи лет приходилось около 500 г рыбной продукции при нормативе потребления 750 г.
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