Цены на квартиры в новостройках выросли в 2022 году на 21%

Несмотря на снижение спроса на жилье в 2022 году цены на квартиры в России выросли. Средняя цена на новостройки поднялась на 21%, а на вторичное жилье, на которое не распространяются программы льготной ипотеки, только на 11,8%

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в России за 2022 год выросла на 21%, до 122,3 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные Росстата. Цена на вторичном рынке выросла только на 11,8%, до 94,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Рост стоимости квартир на вторичном рынке оказался ниже инфляции, которая по итогам прошло года составила в России 11,94%. Росстат оценил средние цены на квартиры на основе фактически совершенных сделок.

Как росли цены на новостройки

На первичном рынке по итогам четвертого квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены выросли во всех регионах, кроме Чечни, где она снизилась на 2,1%, до 52,8 тыс. руб. за кв. м. Но начиная со второго квартала прошлого года цены снижались и в других регионах. Например, в четвертом квартале квартиры подешевели по сравнению с третьим в Хабаровском крае, Тыве, Калужской области и других субьектах.

На крупнейшем рынке жилищного строительства, в Москве, цены за год выросли на 15,9%, до 367 тыс. руб. за метр. Столичные типовые квартиры, то есть жилье эконом-класса, подешевели за год на 20%, до 324 тыс руб., а рост средних цен произошел за счет более дорогих классов жилья, отметил Росстат. В в Санкт-Петербурге средняя цена на первичном рынке выросла на 20,6%, до 235,9 тыс. руб. Но здесь наиболее активно росли в цене как раз квартиры эконом-класса, они подорожали на 22%, до 224 тыс. руб.

В Ленобласти рост цен на новостройки почти доcтиг 58%, средняя цена к концу года составила 198,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В Московской области цена выросла на 19,6%, до 160,4 тыс руб., а в Краснодарском крае — только на 7,7%, до 115,4 тыс. руб.

В прошлом году отмечен рост спроса на недвижимость в Санкт-Петербурге со стороны покупателей из других регионов. Но из-за подорожания жилья покупатели стали чаще выбирать квартиры в области. В итоге в четвертом квартале 2022 года по отношению к третьему цены на новостройки в городе снизились на 2%.

Как менялись цены на вторичном рынке

Цены на вторичную недвижимость, по данным Росстата, за год снизились в двух регионах: в Калмыкии на 3,9% и в Челябинской области 5,1%. В Москве они выросли на 11,9%, до 297 тыс. руб., в Подмосковье — на 20%, до 103,5 тыс. руб.

В Петербурге общий рост составил 16,8% (до 158,5 тыс. руб. за метр), а наиболее недорогие квартиры показали снижение на 7-13%. В Краснодарском крае цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли на 9%, до 194 тыс. руб., квартиры эконом-класса снизились в цене, а улучшенного качества — выросли на 27%.

На вторичном рынке в прошлом году рост цен тормозило снижение спроса, связанное с высокими ставками по ипотеке, которые в среднем превышают 11%. А новостройки можно взять в кредит по программам с субсидируемым ставками, например, семейной ипотеки под 6% или льготной под 8%. Особенно сильно снизились продажи вторичного жилья во втором квартале 2022 года, когда после повышения ключевой ставки до 20% ставка ипотеки на готовое жилье стала заградительной. В течение прошлого года власти обсуждали введение ипотеки на вторичном рынке, но этого так и не было сделано.