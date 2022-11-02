Росстат назвал регионы, в которых снизились цены на жилье

В третьем квартале 2022 года снизились цены на квартиры почти в 25% российских регионов, хотя в начале года везде наблюдался рост. Больше всего упали цены в Белгородской области, где участились обстрелы со стороны Украины

Вид на город Белгород (Фото: Владимир Корнев / РИА Новости)

В третьем квартале 2022 года снизились средние цены по сделкам купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья в 23 из 85 регионов России, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился РБК. На первичном рынке жилья цены снизились в десяти регионах.

В первом квартале средние цены на первичном и на вторичном рынке жилья во всех регионах росли. Во втором квартале в 19 регионах началось снижение на вторичном рынке, в пяти — на первичном. Теперь эта тенденция усилилась. При этом в среднем по России цены на квартиры в июле—сентябре продолжили расти. На вторичном рынке 1 кв. м продавался в среднем за 92,9 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем во втором квартале. На первичном рынке средняя цена метра выросла на 4,3%, до 121,3 тыс. руб.

Росстат фиксирует средние цены по совершенным сделкам, делая поправку на площадь квартир и количество комнат в них.

В каких регионах упали цены

Самое ощутимое снижение цен в третьем квартале произошло в Белгородской области, где участились обстрелы со стороны Украины. Там квартиры на вторичном рынке жилья продавались на 6,6% дешевле, чем во втором квартале. В другом приграничном с Украиной регионе, Курской области, цены снизились на 1,8%.

Показали снижение и популярные у покупателей регионы — Калининградская область и Краснодарский край, где цены на вторичном рынке снизились на 2,7%. В Краснодарском крае они снижаются второй квартал подряд. За апрель—июнь готовые квартиры на Кубани подешевели на 6,3% по сравнению с началом года. Это было самое большое снижение за второй квартал среди регионов. Калининградская область оказалась в лидерах падения цен на первичном рынке в третьем квартале, квартиры в новостройках здесь подешевели на 4,2%.

Цены на квартиры в Краснодарской крае и Калининградской области активно росли вслед за спросом в этих регионах с началом пандемии COVID-19 в 2020 году. Из-за санитарных ограничений на выезд из страны покупатели стали обращать больше внимания на эти направления. В результате Кубань в первом полугодии прошлого года вышла на первое место среди российских регионов по объему продаж вторичного жилья, а по итогам 2021 года Краснодарский край занял второе место по количеству сделок после Подмосковья.

Потеряли в цене квартиры в новостройках также в Республике Алтай и Чечне, в этих регионах объем нового жилищного строительства в целом невысок.

Снижение цен в части регионов происходит на фоне ослабления спроса. В марте, после начала боевых действий на Украине и повышения ключевой ставки почти в два раза, до 20%, продажи жилья выросли из-за того, что покупатели закрывали сделки по раннее одобренным ипотечным кредитам. Однако в апреле спрос на квартиры упал, основное снижение произошло на вторичном рынке, на который не распространяются действия льготных ипотечных программ. Во второй половине лета рынок начал восстанавливаться, но осенью негативное влияние на спрос оказало объявление частичной мобилизации.

В каких регионах выросли цены

В большинстве российский регионов за третий квартал цены выросли. Самую высокую динамику показал первичный рынок Ленинградской области, где они подскочили на 13,7%, до 198,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В прошлом году в Ленобласти цены на квартиры увеличивались не так быстро, как в Петербурге, и в этом году спрос начал смещаться из города в область, в сферу более бюджетных предложений. В результате за январь—сентябрь там количество сделок с новостройками выросло на 9%, тогда как в Петербурге упало на 13%. Цены на квартиры на первичном рынке Петербурга в третьем квартале выросли на 7,4%, до 235,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

В части регионов цены на новостройки хотя и выросли в среднем, но показали падение в отдельных сегментах. Например, в Крыму средние цены на первичном рынке выросли примерно на 3%, но на элитные квартиры — снизились на 3,9%.