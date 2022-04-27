Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья

Правительство не исключает распространения льготной ипотеки на рынок вторичного жилья, рассказал РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Это может произойти при замедлении продаж квартир в новостройках

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Меры поддержки рынка жилья могут быть распространены на вторичный рынок недвижимости. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает.

Вице-премьер напомнил, что первичный и вторичный рынок недвижимости взаимосвязаны, потому что люди часто покупают квартиры в новостройках, продавая другую недвижимость.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК в 7.00 мск.

По словам Хуснуллина, в прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по стране в среднем составил 27%. Это означает, что люди в основном улучшали жилищные условия, например продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную. «Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — говорит он.

Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года. Эта программа была запущена весной 2020 года, ставка по ней и лимиты выдачи кредитов несколько раз менялись. Кроме того, в России действует программа семейной ипотеки под 6%, которую могут взять семьи с ребенком. В то же время минимальные ставки по ипотеке на вторичном рынке в крупнейших банках на 1 апреля, по данным Frank RG, составляли от 13,8 до 27,6%.