Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке

Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке. Это не может интерпретироваться как обман потребителей, так как фактическое количество товара соответствует тому, что указано на этикетке. Об этом говорится в ответе заместителя главы ведомства Виктора Евтухова на обращение депутата Госдумы Михаила Дегтярева (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

В ответе Минпромторга говорится, что требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза. В них, как отмечают в ведомстве, указывается, что маркировка на этикетке должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. При этом о фиксированном объеме или количестве единиц продукта в упаковке в регламенте не говорится, отмечают в министерстве.

«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение», — указывается в письме.

Также на обращение Дегтярева ответил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев (копия имеется в распоряжении ТАСС). По его словам, ведомство рассмотрело обращение депутата, но не нашло каких-либо нарушений антимонопольного законодательства в продаже яиц по девять штук в упаковке или в таре дробных объемов иной продукции.​​