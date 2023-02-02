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Бачин заявил о «тотальной» зависимости производства сметаны от импорта

Сергей Бачин: выпуск сметаны в России оказался тотально зависим от импорта
Отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность в России почти в полную зависимости от импорта заквасок, заявил основатель холдинга «АгриВолга». Отрасль «провалилась» в 80-90-е годы, и сейчас ее нужно создавать заново
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Производителям продуктов удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой и оборудованием, но серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов. Об этом в интервью РБК сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК в 7.00 мск.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — заявил РБК основатель «АгриВолги».

По словам Бачина, речь идет, в первую очередь, о биозаквасках — вызывающих брожение микробиологических составах, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. «Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются», — отмечает собеседник РБК.

Ранее обеспокоенность зависимостью от импорта заквасок высказывал также основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев: по его словам, «вето на поставки никто не накладывал», но с этим связаны риски. Закваска — «это микроб, который может быть генетически модифицирован», и в дальнейшем с этим могут быть связаны риски — «например, мы вдруг не сможем варить сыр», пояснял Пономарев.

Производство молочных заквасок в России «провалилось» в конце 80-х — начале 90-х годов, рассказывает Бачин. Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами. Процесс был довольно сложный: «Для того, чтобы произвести кисломолочный продукт или сыр, надо было пройти около трех этапов. Была так называемая производственная закваска средней концентрации, которую нужно было растить. На создание закваски, которую можно поместить уже непосредственно в резервуар с молоком, уходило около трёх дней», — рассказывает Бачин.

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Затем молочная промышленность по всему миру начала переходить на концентрированные составы — так называемые закваски «прямого действия», продолжает бизнесмен. С точки зрения экономической эффективности такая закваска, которая вносилась непосредственно в резервуар с молочком, была, по его словам, лучше: «Ты экономишь три дня работы, и тебе не надо содержать лабораторию с высококвалифицированными сотрудниками», — пояснил Бачин.

Но в СССР этот технологический переход оказался пропущен, а молочные и сыродельные заводы уже в современной России строились по западным технологиям, которые не предусматривают производственных заквасок и лабораторий. «Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад. Это надо создавать опять лаборатории, обучить людей — это не вопрос одного дня, на это потребуется несколько лет», — отмечает Бачин.

Для обеспечения российской молочной промышленности отечественными заквасками «Агриволга» планирует построить в Угличе специальную биофабрику: «Фабрика должна заработать через два года. Это серьезное высокотехнологическое предприятие — только первая очередь производства сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках». На втором этапе мощность биофабрики планируется увеличить «где-то до уровня 50% от потребности российского рынка». Инвестиции в первый этап проекта Бачин оценивает примерно в 3,5 млрд руб.

Сельское хозяйство, по словам Бачина, оказалось более устойчиво к санкционному давлению, чем другие отрасли, потому что для него еще в 2000-х годах появилась программа господдержки, позволявшая получать долгосрочные кредиты и субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство новых проектов в АПК. Благодаря регулированию стоимости капитала была создана отрасль. Но отходить от поддержки «ни в коем случае нельзя», нужно заняться ее «тонкой настройкой», уверен собеседник РБК: например, перерабатывающих мощностей молокозаводов и сыродельных заводов в России достаточно, но можно субсидировать производство сырого молока или направления, в которых есть высокая зависимость от импорта — например, фабрики по производству ферментов. «Нельзя вводить среднюю норму по больнице — субсидируем всех или никого», — резюмирует Бачин.

Чем известен холдинг «АгриВолга»

Холдинг «АгриВолга» — крупнейший в России производитель мясных и молочных органических продуктов питания, на его долю, по собственным оценкам, приходится до 40% российского рынка органических продуктов. Сергей Бачин создал компанию в 2007 году, ее производственные активы расположены в Ярославской области. Основное направление деятельности — производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов, мяса, племенная работа по разведению скота. Продукция холдинга реализуется под марками «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы», также компания развивает сеть магазинов «Углече Поле. Органик маркет» (расположены в Москве, Подмосковье и Ярославле). В холдинг «АгриВолга» также входит «Угличский сыродельно-молочный завод», который выпускает молочные и кисломолочные продукты, а также сыры. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «АгриВолга» в 2021 году составила 556,6 млн руб., чистый убыток — 206,8 млн руб.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
молочная промышленность молоко Импортозамещение сметана Сергей Бачин
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