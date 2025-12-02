Киностудию «Ленфильм» передали в собственность правительства Петербурга

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Санкт-Петербурга 100% акций «Киностудии «Ленфильм», которые принадлежат Росимуществу.

Правительству поручено обеспечить этот процесс в течение шести месяцев. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В январе Союз кинематографистов Петербурга обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе города Александру Беглову с просьбой передать киностудию в ведение городского комитета по культуре. В организации заявляли, что «присланные из Москвы начальники» так и не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса и петербургским властям «будет проще следить за руководством студии».

Против этого выступала министр культуры Ольга Любимова, подчеркивая, что министерство всегда будет оставаться с «Ленфильмом» как профильное ведомство. Она исключала закрытие киностудии или ее перепрофилирование в коммерческий центр на фоне финансовых проблем «Ленфильма».

Тем не менее в конце сентября Любимова сообщила, что Путин поддержал инициативу о передаче киностудии в собственность Петербурга. По ее словам, работа студии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. «В новом качестве «Ленфильм» будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты», — рассказывала министр.

«Ленфильм» уже более десяти лет находится в трудном финансовом положении. В 2012-м совет директоров возглавил режиссер Федор Бондарчук, через год после этого студия получила кредит от ВТБ на 1,5 млрд руб., а к 2020-му задолжала банку уже 2,2 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин в 2019-м говорил, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидию для погашения задолженности, единственный выход для студии — объявить дефолт. Господдержка для погашения долга была в итоге получена.

В конце прошлого года Бондарчук покинул «Ленфильм». Его представитель объяснила это увеличением занятости в основанной режиссером Art Pictures Studio, а также на должности генерального продюсера «НМГ Студии». В то же время источники РБК сообщали, что решение принято на фоне нестабильного финансового положения и череды смен директоров «Ленфильма».

Материал дополняется