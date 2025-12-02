 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Киностудию «Ленфильм» передали в собственность правительства Петербурга

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Санкт-Петербурга 100% акций «Киностудии «Ленфильм», которые принадлежат Росимуществу.

Правительству поручено обеспечить этот процесс в течение шести месяцев. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В январе Союз кинематографистов Петербурга обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе города Александру Беглову с просьбой передать киностудию в ведение городского комитета по культуре. В организации заявляли, что «присланные из Москвы начальники» так и не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса и петербургским властям «будет проще следить за руководством студии».

Против этого выступала министр культуры Ольга Любимова, подчеркивая, что министерство всегда будет оставаться с «Ленфильмом» как профильное ведомство. Она исключала закрытие киностудии или ее перепрофилирование в коммерческий центр на фоне финансовых проблем «Ленфильма».

Тем не менее в конце сентября Любимова сообщила, что Путин поддержал инициативу о передаче киностудии в собственность Петербурга. По ее словам, работа студии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. «В новом качестве «Ленфильм» будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты», — рассказывала министр.

Минкультуры пообещало спасти «Ленфильм»
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Ленфильм» уже более десяти лет находится в трудном финансовом положении. В 2012-м совет директоров возглавил режиссер Федор Бондарчук, через год после этого студия получила кредит от ВТБ на 1,5 млрд руб., а к 2020-му задолжала банку уже 2,2 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин в 2019-м говорил, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидию для погашения задолженности, единственный выход для студии — объявить дефолт. Господдержка для погашения долга была в итоге получена.

В конце прошлого года Бондарчук покинул «Ленфильм». Его представитель объяснила это увеличением занятости в основанной режиссером Art Pictures Studio, а также на должности генерального продюсера «НМГ Студии». В то же время источники РБК сообщали, что решение принято на фоне нестабильного финансового положения и череды смен директоров «Ленфильма».

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:28 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:28
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05