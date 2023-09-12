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Костин анонсировал продажу доли немецкой Fraport в Пулково

Костин: немецкая Fraport может продать 25% Пулково до конца 2023 года
Немецкий аэропортовый холдинг Fraport может продать 25% аэропорта Пулково до конца 2023 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, среди претендентов на эту долю российские и иностранные инвесторы
ВТБ VTBR ₽0,02724 +0,18% Купить
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Немецкий аэропортовый холдинг Fraport может продать 25% петербургского аэропорта Пулково до конца 2023 года. Об этом заявил глава ВТБ (владеет 25,1% Пулково) Андрей Костин на брифинге в рамках Восточного экономического форума 12 сентября, передает корреспондент РБК.

«Выход Fraport [из капитала Пулково], немцы будут уходить. Они долго не хотели это делать, но приходится. Вопрос выхода <...> обсуждается», — сказал Костин. По его словам, эта тема обсуждается уже год, до конца 2023 года «мы должны определиться».

Пулково — один из крупнейших аэропортов в России, по итогам 2022 года, по собственным данным, он стал вторым по объему перевозок на внутренних рейсах (обслужил 15,8 млн пассажиров) после Шереметьево, опередив Домодедово и Внуково. Среди акционеров аэропорта, помимо ВТБ и Fraport, — инвестиционный фонда Катара и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok (владеют по 25%).

Сразу после начала специальной военной операции России на Украине Fraport объявил о намерении выйти из капитала управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы». Компания сообщала, что рассматривает варианта выхода из проекта, но предупреждала, что концессионный контракт исключает продажу ее доли. Но уже в мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте заявил, что холдинг не сможет продать 25% в этой управляющей компании как минимум до 2025 года.

«Fraport, конечно же, сделает все, что в его силах, чтобы вернуть свои активы и избежать потерь в максимально возможной степени. В то же время мы полностью поддерживаем и уважаем применяемые и становящиеся все более суровыми [антироссийские] санкции. Однако из-за контрактных ограничений мы не сможем продать нашу долю до 2025 года», — говорилось в обращении Шульте к акционерам. По его оценкам, стоимость доли Fraport в Пулково на тот момент составляла €111 млн.

Все российские аэропортовые холдинги (крупнейшие из них — «Новапорт» Романа Троценко и «Аэропорты регионов», основанные группой «Ренова» Виктора Вексельберга) интересуются долей Fraport в Пулково, утверждает Костин. «Были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, потом они немножко труханули».

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РБК направил запрос в пресс-службу Fraport.

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