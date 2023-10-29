SpaceX вывела на орбиту 50-ю с начала года партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 запустила на околоземную орбиту 22 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск произошел 29 октября в 2:00 по местному времени с космодрома 4 East на базе ВКС Ванденберг в Калифорнии.

Портал Spaceflight Now отмечает, что это был 50-й запуск Starlink с начала года.

Первые спутники Starlink американский бизнесмен и основатель компании Илон Маск запустил в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

В конце сентября SpaceX заключила свой первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Как объяснял Маск, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности».