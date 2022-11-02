Глава Кузбасса пожаловался на застрявшие в регионе 12 тыс. вагонов угля

Глава Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался премьеру Михаилу Мишустину на то, что в регионе простаивает 800 тыс. т угля, которые предназначались для экспорта на восток. Из-за пробок на железной дороге нельзя вывезти уголь и на запад

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожаловался премьер-министру Михаилу Мишустину на проблемы с вывозом угля на экспорт. Об этом говорится в его письме, отправленном 18 октября. У РБК есть копия документа. В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что получили обращение, отметив, что по поручению правительства совместно с профильными ведомствами прорабатываются решения по вывозу угольной продукции.

По состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тыс. вагонов, в которых находится более 800 тыс. т угля, отмечает Цивилев. Из них 500 вагонов стоят еще с сентября. Весь этот объем грузов уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но «физически не отправлен со станций погрузки Кузбасса», указано в письме.

Кузбасс — крупнейший в России угледобывающий регион. По данным местного министерства угольной промышленности, за первые девять месяцев 2022 года там было добыто 162,5 млн т угля, что на 9,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минтранса, правительства Кузбасса и представителю Цивилева.

Какие проблемы создает простой вагонов

Ситуация с задержкой доставки вагонов с углем осложняется наступлением зимы — длительный простой повлечет за собой смерзание грузов, говорится в письме Цивилева. Почти 80% простаивающих поездов находятся на подъездных путях угледобывающих компаний. Поскольку они оказались фактически заблокированы, грузоотправители не могут принять порожние вагоны и отгрузить экспортный уголь и в западном направлении, предупреждает губернатор.

В итоге компании не могут выполнить обязательства перед контрагентами, подчеркивает Цивилев. Кроме того, поскольку Кузбасс является транзитным регионом, сложившаяся ситуация блокирует движение всех видов грузов других отраслей российской экономики, добавляет он.

«Ограничения объемов отгрузки угля по железной дороге продолжают действовать, и это серьезно влияет на деятельность компании», — подтвердил РБК начальник департамента логистики одного из крупнейших производителей угля в Кузбассе «СДС-Уголь» Антон Акулов. По его словам, сейчас на подъездных путях предприятий «СДС-Угля» образовалась пробка, и компания ожидает, что она сохранится, учитывая сокращение направлений отгрузки, высокую востребованность дальневосточных и черноморских портов и инфраструктурные ограничения РЖД. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших угольных компаний, которые работают в Кузбассе: СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Распадской» и «Мечела».

Через западные порты российский уголь грузится в такие страны, как Индия, Турция и Марокко, говорил директор по логистике крупнейшего производителя угля СУЭК Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» 13 сентября.

Нормативный срок доставки угля по железной дороге в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока составляет 13 дней, напоминает глава Кузбасса в письме Мишустину. Он просит премьера утвердить детальный график отправки поездов, застрявших в регионе.

Вагонов с углем, простаивающих с сентября, на сети РЖД нет, утверждает представитель компании. По его словам, одной из мер регулирования грузовых перевозок является краткосрочное размещение поезда на станции. Это позволяет регулировать грузопоток и сохранить его ритмичность. «Обычно грузоотправители с пониманием относятся к этой ситуации — сегодня спрос на грузовые перевозки в восточном направлении существенно превосходит расчетные провозные параметры инфраструктуры», — объясняет он. По его словам, РЖД используют пропускные способности в «сверхнапряженном» режиме.

Почему понадобилось перенаправлять уголь на восток

Одним из крупнейших покупателей российского угля традиционно были страны Евросоюза. По данным российского Минэнерго, экспорт из России в ЕС в 2021 году составил 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

В связи с продолжающейся военной спецоперацией России на Украине ЕС в апреле 2022 года объявил о введении эмбарго в отношении российского угля, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. Поэтому российским компаниям пришлось перенаправлять часть экспортных объемов в Азию. В результате поставки российского угля в Китай, по данным Главного таможенного управления КНР, в августе выросли на 57%, до 8,5 млн т, достигнув максимума, по крайней мере за последние пять лет. Поставки угля в Индию за первые девять месяцев 2022 года утроились, составив 5,9 млн т.

Всего с западного на восточное направление может быть перенаправлено около 25 млн т угля, писал вице-премьер Александр Новак в октябрьском номере журнала «Энергетическая политика». Однако восточное направление после введения антироссийских санкций оказалось перегружено не только углем, но и другими грузами. Плотность загрузки БАМа и Транссиба стала «запредельной», отмечал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в середине октября.

По данным таможни Китая, в сентябре поставки российского угля сократились по сравнению с августом на 18,6%, до 6,95 млн т. А экспорт в Индию в том же месяце снизился на 12%, до 1,5 млн т, отмечало местное отраслевое агентство CoalMint. По его данным, это произошло из-за логистических ограничений.