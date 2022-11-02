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Глава Кузбасса пожаловался на застрявшие в регионе 12 тыс. вагонов угля

Глава Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался премьеру Михаилу Мишустину на то, что в регионе простаивает 800 тыс. т угля, которые предназначались для экспорта на восток. Из-за пробок на железной дороге нельзя вывезти уголь и на запад
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожаловался премьер-министру Михаилу Мишустину на проблемы с вывозом угля на экспорт. Об этом говорится в его письме, отправленном 18 октября. У РБК есть копия документа. В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что получили обращение, отметив, что по поручению правительства совместно с профильными ведомствами прорабатываются решения по вывозу угольной продукции.

По состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тыс. вагонов, в которых находится более 800 тыс. т угля, отмечает Цивилев. Из них 500 вагонов стоят еще с сентября. Весь этот объем грузов уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но «физически не отправлен со станций погрузки Кузбасса», указано в письме.

Кузбасс — крупнейший в России угледобывающий регион. По данным местного министерства угольной промышленности, за первые девять месяцев 2022 года там было добыто 162,5 млн т угля, что на 9,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минтранса, правительства Кузбасса и представителю Цивилева.

Какие проблемы создает простой вагонов

Ситуация с задержкой доставки вагонов с углем осложняется наступлением зимы — длительный простой повлечет за собой смерзание грузов, говорится в письме Цивилева. Почти 80% простаивающих поездов находятся на подъездных путях угледобывающих компаний. Поскольку они оказались фактически заблокированы, грузоотправители не могут принять порожние вагоны и отгрузить экспортный уголь и в западном направлении, предупреждает губернатор.

В итоге компании не могут выполнить обязательства перед контрагентами, подчеркивает Цивилев. Кроме того, поскольку Кузбасс является транзитным регионом, сложившаяся ситуация блокирует движение всех видов грузов других отраслей российской экономики, добавляет он.

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«Ограничения объемов отгрузки угля по железной дороге продолжают действовать, и это серьезно влияет на деятельность компании», — подтвердил РБК начальник департамента логистики одного из крупнейших производителей угля в Кузбассе «СДС-Уголь» Антон Акулов. По его словам, сейчас на подъездных путях предприятий «СДС-Угля» образовалась пробка, и компания ожидает, что она сохранится, учитывая сокращение направлений отгрузки, высокую востребованность дальневосточных и черноморских портов и инфраструктурные ограничения РЖД. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших угольных компаний, которые работают в Кузбассе: СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Распадской» и «Мечела».

Через западные порты российский уголь грузится в такие страны, как Индия, Турция и Марокко, говорил директор по логистике крупнейшего производителя угля СУЭК Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» 13 сентября.

Нормативный срок доставки угля по железной дороге в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока составляет 13 дней, напоминает глава Кузбасса в письме Мишустину. Он просит премьера утвердить детальный график отправки поездов, застрявших в регионе.

Вагонов с углем, простаивающих с сентября, на сети РЖД нет, утверждает представитель компании. По его словам, одной из мер регулирования грузовых перевозок является краткосрочное размещение поезда на станции. Это позволяет регулировать грузопоток и сохранить его ритмичность. «Обычно грузоотправители с пониманием относятся к этой ситуации — сегодня спрос на грузовые перевозки в восточном направлении существенно превосходит расчетные провозные параметры инфраструктуры», — объясняет он. По его словам, РЖД используют пропускные способности в «сверхнапряженном» режиме.

Почему понадобилось перенаправлять уголь на восток

Одним из крупнейших покупателей российского угля традиционно были страны Евросоюза. По данным российского Минэнерго, экспорт из России в ЕС в 2021 году составил 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

В связи с продолжающейся военной спецоперацией России на Украине ЕС в апреле 2022 года объявил о введении эмбарго в отношении российского угля, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. Поэтому российским компаниям пришлось перенаправлять часть экспортных объемов в Азию. В результате поставки российского угля в Китай, по данным Главного таможенного управления КНР, в августе выросли на 57%, до 8,5 млн т, достигнув максимума, по крайней мере за последние пять лет. Поставки угля в Индию за первые девять месяцев 2022 года утроились, составив 5,9 млн т.

Всего с западного на восточное направление может быть перенаправлено около 25 млн т угля, писал вице-премьер Александр Новак в октябрьском номере журнала «Энергетическая политика». Однако восточное направление после введения антироссийских санкций оказалось перегружено не только углем, но и другими грузами. Плотность загрузки БАМа и Транссиба стала «запредельной», отмечал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в середине октября.

По данным таможни Китая, в сентябре поставки российского угля сократились по сравнению с августом на 18,6%, до 6,95 млн т. А экспорт в Индию в том же месяце снизился на 12%, до 1,5 млн т, отмечало местное отраслевое агентство CoalMint. По его данным, это произошло из-за логистических ограничений.

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Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова, Артём Кореняко Артём Кореняко
уголь Кузбасс Михаил Мишустин Сергей Цивилев РЖД санкции
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