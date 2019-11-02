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СМИ узнали о разрыве контракта «Роскосмоса» на создание ракеты «Ангара»
Речь идет о контракте на сумму более 2 млрд руб. до 2021 года на производство «Ангара-1.2». Информация о расторжении соглашения появилась на фоне других сообщений о срыве сроков создания ракет этого семейства для «Роскосмоса»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роскосмос» расторг контракт с Центром им. Хруничева на производство и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Контракт, подписанный в июле до 2021 года на сумму более 2 млрд руб., был расторгнут 30 октября. Причины этого решения не уточняются. Соглашение предусматривает, что в 2019 году на изготовление ракеты «Ангара-1.2» должно быть потрачено 210 млн руб.

Технологии и медиа
СМИ сообщили о срыве сроков производства ракет «Ангара»

Первый тестовый запуск ракеты «Ангара» состоялся в 2014 году, всего в семейство ракет входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Предполагается, что они заменят устаревшие «Протон-М» и «Рокот», а серийное производство начнется в Омске 2023-2024 годах. В 2018 году «Роскосмос» уточнял, что в производство «Ангары» вложено более 100 млрд руб.

В Омске расположен ПО «Полет» — местный филиал Центра Хруничева. В июне 2019 года «РИА Новости» писало, что сотрудники филиала были решены премий за май из-за невыполнения производственного плана. Отставание в графике изготовления ракет ««Ангара-А5» и «Ангара-1.2» составляло от нескольких месяцев до года.

Центр Хруничева — подконтрольная «Роскосмосу» структура, размер долгов которой глава госкорпорации Дмитрий Рогозин оценивал в десятки миллиардов рублей. По его словам, проблема предприятия — в логистике производства.

Авторы: Артём Губенко, Майя Бобенко
Теги: Роскосмос, ракеты, Ангара
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