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В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб.
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В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб.
Технологии и медиа, 02:39
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В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб.
В «Роскосмосе» признают, что темп внедрения тяжелой ракеты «Ангара» ниже необходимого. Ракета еще не до конца соответствует требованиям технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза.
Монтаж космического ракеты-носителя "Ангара" на космодроме «Восточный». 1 февраля 2016 года (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Основные технические решения для ​легкого и тяжелого варианта ракеты-носителя «Ангара» разработаны, функционирует и инфраструктура, однако РН все еще необходимо дотянуть до ​требований технического задания. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

По его словам, в «Ангару» вложено более 110 млрд руб. «По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения «Ангары», который был бы нужен. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша — это не вызывает сомнений», — отметил он.

Россия обязалась после 2020 года вывести тяжелые ракеты «Протон» из эксплуатации. «Поэтому возникает логичный вопрос: если не «Ангара», то что?», — заметил Коптев.

Первая «Ангара А5» стоила около 3,4 млрд руб., рассказал Котпев, добавив, что назвать «конкретные цифры», сколько будет стоить «Ангара в серии», пока что трудно. «Если в будущем мы хотим иметь сопоставимые возможности [по запуску тяжелых ракет], у нас нет других вариантов, кроме как довести «Ангару А5» до необходимого уровня и устранить недостатки», — заключил он.

Первый запуск «Ангары А5» состоялся в 2014 году, как сообщалось в 2017 году, второй запуск намечен на 2018 год. По госконтракту с «Роскосмосос» Центр им. Хруничева должен изготовить три ракеты для запуска в 2021, 2024 и 2025 годах. В марте началось работа по изготовлению ракеты для запуска в 2021 году, сообщали в Центре им. Хруничева.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Роскосмос» , «Ангара»
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