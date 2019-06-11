СМИ сообщили о срыве сроков производства ракет «Ангара»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 -0,03 EUR Бирж. 73,28 -0,18 Brent 62,88 -0,63% USD Нал. 65,27 63,60 EUR Нал. 73,84 71,94 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1317 -0,0018 BTC/USD Бирж. 7 934,90 -85,00 IMOEX 2 742,59 +0,48% RTSI 1 335,71 +0,74% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
СМИ сообщили о срыве сроков производства ракет «Ангара» Технологии и медиа, 08:03 Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны Технологии и медиа, 08:00 Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве Общество, 07:31 Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России Финансы, 07:00 Более 60% российских заемщиков испытывают проблемы с выплатой кредитов Pro, 07:00 СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа Политика, 06:45 «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА Спорт, 06:38 Житель Якутии застрелил двоих знакомых и ранил еще двоих Общество, 06:32 Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Экономика, 06:00 Порошенко заявил о несуществующей экономической блокаде Донбасса Политика, 05:59 Турецкие пилоты приостановили полеты на F-35 на авиабазе в США Политика, 05:46 Сноубордист Уайлд получил временный допуск на фоне проблем со здоровьем Спорт, 05:25 Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США Технологии и медиа, 04:59 На Украине шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Общество, 04:54
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ сообщили о срыве сроков производства ракет «Ангара»
Из-за невыполнения производственного плана сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет» лишили премий за май. При этом гендиректор центра уверен, что ракеты в итоге удастся поставить вовремя
Цех сборки семейства ракет-носителей «Ангара» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» сорвал сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем ПО «Полет» Виктором Шулико.

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель «Ангара-А5») до одного года (вторая ступень ракеты-носителя «Ангара-1.2)», — говорится в документе. Агентство уточняет, что в пресс-службе Центра Хруничева подтвердили подлинность приказа и отставание по срокам.

В документе также говорится, что причинами возникновения «критической ситуации» стали слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ «Салют») и технологическими службами, а также несвоевременное обеспечение производства и срыв сроков поставки комплектующих Ракетным космическим заводом и Воронежским механическим заводом.

Технологии и медиа
В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб.

Из-за невыполнения производственного плана сотрудников ПО «Полет» оставили без премий за май текущего года, говорится в приказе. Как пояснили в Центре Хруничева, это объясняется тем, что выполненный работниками объем валовой продукции не покрывает расходы на выплату им постоянной части зарплаты.

«Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры», — заявили в пресс-службе Центра Хрунчева.

Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал агентству, что указанные в приказе сроки — это внутренний производственный график, смещенный на шесть месяцев влево относительно графиков исполнения госконтрактов. «Отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы нацелены на поставку изделий вовремя», — заверил Варочко.

Технологии и медиа
Разработчик сообщил о проблеме в двигателях ракеты «Ангара»

В семейство ракет-носителей входят легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Первый запуск «Ангары-1.2 ПП»» прошел в 2014 году. В соответствии с госконтрактом с «Роскосмосом» Центр Хруничева должен изготовить три ракеты: первую должны запустить до мая 2021 года, вторую — в 2024 году, третью — в 2025-м.

Прошлым летом в «Роскосмосе» говорили, что серийное производство ракет «Ангара» начнется в Омске в 2023-2024 годах

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Ангара», Центр Хруничева, сроки, ракета, Космос
Материалы по теме
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара-1.2»
Бизнес
Путин назвал сроки первого запуска ракеты «Ангара-А5М»
Политика
Рогозин отверг проблему с двигателями ракеты «Ангара»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter