СМИ сообщили о срыве сроков производства ракет «Ангара»

Из-за невыполнения производственного плана сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет» лишили премий за май. При этом гендиректор центра уверен, что ракеты в итоге удастся поставить вовремя

Цех сборки семейства ракет-носителей «Ангара» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» сорвал сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем ПО «Полет» Виктором Шулико.

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель «Ангара-А5») до одного года (вторая ступень ракеты-носителя «Ангара-1.2)», — говорится в документе. Агентство уточняет, что в пресс-службе Центра Хруничева подтвердили подлинность приказа и отставание по срокам.

В документе также говорится, что причинами возникновения «критической ситуации» стали слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ «Салют») и технологическими службами, а также несвоевременное обеспечение производства и срыв сроков поставки комплектующих Ракетным космическим заводом и Воронежским механическим заводом.

Из-за невыполнения производственного плана сотрудников ПО «Полет» оставили без премий за май текущего года, говорится в приказе. Как пояснили в Центре Хруничева, это объясняется тем, что выполненный работниками объем валовой продукции не покрывает расходы на выплату им постоянной части зарплаты.