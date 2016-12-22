Apple презентовала новый Macbook Air и Mac mini

Компания Apple представила новую версию ноутбука Macbook Air с диагональю 13,3 дюймов. Прямая трансляция идет на официальном сайте компании.
Обновленный компактный ноутбук оснащен дисплеем Retina. Аппарат в корпусе из переработанного алюминия весит 1250 граммов. Его толщина 15,6 мм.
Рамки вокруг дисплея стали тоньше и поменяли цвет: теперь они черные, а не серебристые, как на Air предыдущего поколения. Новый Macbook Air получил контроллер подсистемы хранения данных, который добавляет 256-битное шифрование и помогает защитить данные, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID, два порта Thunderbolt USB Type-C, которые позволяют подключать внешние дисплеи и видеокарты, а также клавиатуру Apple последнего поколения.
Новый Macbook также получил двухъядерные процессоры Intel Core i5 8-го поколения и до16 Гбайт оперативной памяти. Объем встроенного твердотельного накопителя может достигать 1,5 Тбайт. Стоимость базовой модели с двухъядерным Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти составит $1199.
Apple представила новый настольный компьютер Mac mini. Настольная система получила новый цвет — космический серый (Spaca Grey) - и процессоры Intel Core 8-го поколения с 4 и 6 ядрами. Для изготовления компьютеров используется переработанный алюминий.
Базовая модель Mac mini оснащена 8 Гбайт памяти, процессором Core i3 и SSD-накопителем в 128-Гбайт, ее цена — $799. В максимальной комплектации Mac mini будет 64 Гбайт оперативной памяти.
Материал дополняется.