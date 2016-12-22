Старт продаж новинок Apple в мире. Фоторепортаж
Общество, 11:42
0
Старт продаж новинок Apple в мире
12 cентября компания Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR, а также обновленные Apple Watch 4. В пятницу, 21 сентября, начались продажи новинок Apple в Европе, Китае, Японии и Австралии. Как обычно, желающие первыми купить технику занимают очереди и готовы провести ночь перед магазинами компании.
Сидней, Австралия
12 сентября Apple представила три новые модели iPhone, а также новую модель «умных» часов Apple Watch 4 с безрамочным экраном
Сидней, Австралия
Среди представленных моделей iPhone — бюджетная версия iPhone X — iPhone XR. Его минимальная цена в России, где предзаказ будет доступен с 19 октября, составит 64990 руб.
Токио, Япония
Как на прошедшей презентации Apple рассказывал глава компании Тим Кук, в мире продано более 2 млрд устройств на операционной системе iOS
Гонконг, Китай
Акции Apple после презентации новых продуктов отреагировали незначительным, но падением
Гонконг, Китай
Лондон, Великобритания
Сингапур
Франкфурт, Германия