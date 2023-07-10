Danone переименует «Активиа» в России

Компания Danone локализует международный бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио» в России. Изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Марка «Активиа» французской Danone в России будет называться «АктиБио», говорится в сообщении компании. Изменения коснутся не только названия, но и дизайна упаковки.

«Продукция под брендом «АктиБио» будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях», — заявила компания.

«АктиБио» будет производиться по той же технологии и рецептуре, что и раньше, заверили в Danone.

В пресс-службе также пояснили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку этой молочной категории.

В апреле «Известия» со ссылкой на источник писала, что Danone планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке, речь идет об Actimel, Activia, Alpro и Danone.

В российском подразделении компании говорили, что изучают разные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Процесс передачи российских активов Danone анонсировала в октябре 2022 года, пояснив, что это необходимо для продолжения работы предприятий. Источник РБК пояснял, что из-за приостановки инвестиций в России российская «дочка» компании не может закупать оборудование и выводить на рынок новые продукты.

В начале марта 2022 года компания приостановила инвестиционные проекты в России, но не стала прекращать производство продуктов. Позднее источник Reuters сообщил, что Danone рассматривает возможность ухода с российского рынка, но компания это не подтвердила.