 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Регионы увеличили самостоятельные закупки вакцин от COVID-19

Российские регионы увеличили закупки вакцин от COVID-19
За восемь месяцев этого года в ряде субъектов заметно вырос спрос на вакцины от COVID-19. Это связано с тем, что весной Минздрав прекратил централизованные поставки. При этом производство вакцин сократилось
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В январе—августе 2023 года российские регионы закупили 109 тыс. упаковок вакцин от COVID-19. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — 69,6 тыс. упаковок, подсчитал РБК на основе данных аналитической компании Headway Company (специализируется на мониторинге тендерных закупок в фармацевтической отрасли). В денежном выражении объем закупок вырос в 5,5 раза — с 56,7 млн до 313,3 млн руб.

Как считали

Headway Company по просьбе РБК предоставила сведения обо всех аукционах на поставку вакцин от коронавируса, которые проводились через портал госзакупок в 2020–2023 годах. Этот ресурс — единственный открытый источник данных о количестве и сумме приобретенных государственными бюджетными учреждениями вакцин от COVID-19. При этом в Headway Company подчеркнули, что через портал госзакупок приобретается не весь объем вакцин — основная их часть централизованно закупается Минздравом, но эти данные являются закрытыми.

Регионы заметно увеличили самостоятельные закупки вакцин от коронавируса, после того как Минздрав с весны этого года перестал вести поставки централизованно. В 2023 году вакцину приобретали 32 региона, многие из которых в прошлом году не закупали ее вообще. Самую большую закупку провела Вологодская область — 24,1 тыс. упаковок. Еще 20,1 тыс. и 20 тыс. упаковок приобрели Санкт-Петербург и Нижегородская область соответственно, 7 тыс. упаковок — Волгоградская область, 6,9 тыс. и 6,8 тыс. упаковок — Тверская и Иркутская области. По сумме закупок в денежном выражении на первом месте оказалась Нижегородская область, заплатившая за поставки 111,1 млн руб. На втором и третьем местах — Петербург (44,2 млн руб.) и Волгоградская область (37,9 млн руб.). Также в число регионов, больше остальных заплативших за поставки вакцины, вошли Липецкая область (22,5 млн руб.), Москва (14,5 млн руб.) и Иркутская область (почти 14 млн руб.).

Изменилась и структура закупок. Если в прошлом году почти весь объем приходился на используемый для ревакцинации «Спутник Лайт» (48,1 тыс. упаковок), то теперь регионы приобретают преимущественно «Конвасэл» — вакцину, разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрированную в марте 2022 года. Объем закупок этого препарата за январь—август 2023 года составил 84,3 тыс. упаковок, «Спутника Лайт» — 24,3 тыс. «Спутник V» в этом году не приобретался регионами вообще, в 2022 году они самостоятельно закупили 4,1 тыс. упаковок.

Как изменился механизм закупки вакцин

Регионы и раньше самостоятельно приобретали вакцины от коронавируса, но в гораздо меньших количествах. В правительстве Вологодской области пояснили РБК, что с 2020 по 2023 год вакцины против COVID-19 поступали в регион централизованно по распределению федерального Минздрава. Но 28 марта этого года на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России было обозначено, что, поскольку вакцинация проводится по эпидемическим показаниям, закупку необходимых препаратов регионы должны проводить самостоятельно на собственные средства. После этого регионы начали приостанавливать иммунизацию населения от COVID-19 или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией, сообщали ранее «Ведомости».

Читайте на РБК Pro
Когда ты бизнесмен, легко начать выпивать: как живет сооснователь Reddit
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты

Вологодская область действительно закупила на эпидемиологический сезон 2023/24 года 24,1 тыс. доз вакцин от коронавируса, уточнили в правительстве региона. Потребности в вакцине область рассчитала с учетом рекомендаций Минздрава, которые предполагают вакцинацию не болевших и не прививавшихся ранее совершеннолетних граждан, добавили в пресс-службе.

В Минздраве Иркутской области также сообщили РБК о том, что с этого года Минздрав больше не проводит централизованные поставки в регион — они прекратились в мае. С 2021 года по апрель 2023 года в Иркутскую область поступило 1,9 млн вакцин. Других деталей о закупках вакцин в 2023 году в региональном Минздраве не сообщили.

В администрациях Санкт-Петербурга и Волгоградской области, а также правительствах Нижегородской и Тверской областей на запросы РБК на момент публикации не ответили. Так же поступили в органах здравоохранения этих регионов.

РБК направил запрос в Минздрав России.

Какова ситуация с заболеваемостью COVID-19

С наступлением осени заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь начала расти. По данным портала «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября в России было выявлено 7,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 — на 47% больше по сравнению с предыдущей неделей. Последняя доступная статистика с 18 по 24 сентября показывает рост заболеваемости на 25% за неделю — до 14 тыс. случаев. Среди регионов, где было выявлено больше всего новых случаев заражения, лидировали Москва, Петербург, Самарская и Свердловская области, а также Пермский край.

На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в Доме правительства в середине сентября временно вернули масочный режим, а также планировали ограничить личные контакты между работниками и уменьшить количество командировок членов кабмина. Впрочем, в Роспотребнадзоре рост заболеваемости называли прогнозируемым и успокаивали, что вводить масштабные ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, «не планируется, если для этого не будет серьезных оснований».

Хватит ли вакцин

В Вологодской и Иркутской областях отметили, что при проведении закупок вакцин от коронавируса проблем не возникло и с нехваткой вакцины в регионах не сталкивались. Тем не менее производство вакцины за последний год явно сократилось.

«Спутник V», который в предыдущие годы массово применялся для вакцинации, последний раз вводился в оборот в сентябре 2022 года — партию выпустил сам разработчик препарата Центр им. Н.Ф. Гамалеи, следует из данных Росздравнадзора. За весь прошлый год его было выпущено 25 партий (для сравнения: в 2021 году их было более 600). «Спутника Лайт» в этом году поступило в оборот шесть партий, в прошлом — пять, а в 2021-м — 85 партий. Объемы партий не раскрываются.

Всего на текущий момент в России, по данным «стопкоронавирус.рф», зарегистрировано девять вакцин против COVID-19. Помимо «Спутника V» и «Спутника Лайт» это назальный «Спутник V», «Спутник М» для подростков, вакцина Центра им. Чумакова «Ковивак», последний раз поступавшая в оборот в апреле прошлого года, а также две вакцины «Эпиваккорона» центра «Вектор». Среди относительно новых — зарегистрированный в декабре 2022 года компанией «Генериум» препарат «Салнавак», а также «Конвасэл».

Проблемы с доступностью вакцины в случае дальнейшего роста заболеваемости и необходимости снова проводить прививочную кампанию не возникнет, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он полагает, что в стране имеются большие остатки выпущенных ранее вакцин, и напоминает, что в октябре прошлого года Минздрав продлевал срок годности «Спутника V» с полугода до 18 месяцев. Эксперт также считает, что не будет проблем и с запуском производства, так как в конце 2020-го — начале 2021 года технология была отлажена. В сентябре этого года Центр им. Н.Ф. Гамалеи, как следует из данных портала госзакупок, разместил новый заказ на производство «Спутника V» объемом 4 млн доз, исполнитель контракта не раскрывается.

В компании Biocad, которая с осени 2020 года выпускала «Спутник V» на регулярной основе около года, уточнили РБК, что с ноября 2021 года заказы на поставки препарата перестали поступать и, соответственно, вакцина больше не производилась. В этом году запросы, содержащие всю необходимую информацию, включая номенклатуру, объемы и сроки производства, в компанию также не поступали, отметили в Biocad. Там подчеркнули, что при его получении будут готовы его рассмотреть. Другие производители вакцины на запросы РБК не ответили.

Авторы
Теги
Мария Котова Мария Котова
коронавирус новый штамм коронавируса лекарства вакцинация от COVID-19
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Производитель Bayraktar допустил передачу ВСУ «Знаменоносного рейдера» Политика, 00:55
BAE Systems выиграла контракт по ядерным подлодкам для AUKUS на $5 млрд Политика, 00:52
Десантис ответил, согласился ли бы стать вице-президентом у Трампа Политика, 00:18
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Регионы увеличили самостоятельные закупки вакцин от COVID-19 Бизнес, 00:00
Боррель предупредил Киев о «трудном бое» и балансе «между двух империй» Политика, 01 окт, 23:37
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01 окт, 23:28
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Забайкалье открыли памятник участникам военной операции на Украине Политика, 01 окт, 23:07
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 01 окт, 22:51
Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика в Балашихе Общество, 01 окт, 22:46
Польша пообещала добиться репараций с Германии Политика, 01 окт, 22:41
Движение машин по Крымскому мосту приостановят 2 октября Общество, 01 окт, 22:25
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 01 окт, 22:00
В пятиэтажке в Тобольске взорвался газ Общество, 01 окт, 21:46