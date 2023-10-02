Регионы увеличили самостоятельные закупки вакцин от COVID-19

За восемь месяцев этого года в ряде субъектов заметно вырос спрос на вакцины от COVID-19. Это связано с тем, что весной Минздрав прекратил централизованные поставки. При этом производство вакцин сократилось

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В январе—августе 2023 года российские регионы закупили 109 тыс. упаковок вакцин от COVID-19. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — 69,6 тыс. упаковок, подсчитал РБК на основе данных аналитической компании Headway Company (специализируется на мониторинге тендерных закупок в фармацевтической отрасли). В денежном выражении объем закупок вырос в 5,5 раза — с 56,7 млн до 313,3 млн руб.

Как считали Headway Company по просьбе РБК предоставила сведения обо всех аукционах на поставку вакцин от коронавируса, которые проводились через портал госзакупок в 2020–2023 годах. Этот ресурс — единственный открытый источник данных о количестве и сумме приобретенных государственными бюджетными учреждениями вакцин от COVID-19. При этом в Headway Company подчеркнули, что через портал госзакупок приобретается не весь объем вакцин — основная их часть централизованно закупается Минздравом, но эти данные являются закрытыми.

Регионы заметно увеличили самостоятельные закупки вакцин от коронавируса, после того как Минздрав с весны этого года перестал вести поставки централизованно. В 2023 году вакцину приобретали 32 региона, многие из которых в прошлом году не закупали ее вообще. Самую большую закупку провела Вологодская область — 24,1 тыс. упаковок. Еще 20,1 тыс. и 20 тыс. упаковок приобрели Санкт-Петербург и Нижегородская область соответственно, 7 тыс. упаковок — Волгоградская область, 6,9 тыс. и 6,8 тыс. упаковок — Тверская и Иркутская области. По сумме закупок в денежном выражении на первом месте оказалась Нижегородская область, заплатившая за поставки 111,1 млн руб. На втором и третьем местах — Петербург (44,2 млн руб.) и Волгоградская область (37,9 млн руб.). Также в число регионов, больше остальных заплативших за поставки вакцины, вошли Липецкая область (22,5 млн руб.), Москва (14,5 млн руб.) и Иркутская область (почти 14 млн руб.).

Изменилась и структура закупок. Если в прошлом году почти весь объем приходился на используемый для ревакцинации «Спутник Лайт» (48,1 тыс. упаковок), то теперь регионы приобретают преимущественно «Конвасэл» — вакцину, разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрированную в марте 2022 года. Объем закупок этого препарата за январь—август 2023 года составил 84,3 тыс. упаковок, «Спутника Лайт» — 24,3 тыс. «Спутник V» в этом году не приобретался регионами вообще, в 2022 году они самостоятельно закупили 4,1 тыс. упаковок.

Как изменился механизм закупки вакцин

Регионы и раньше самостоятельно приобретали вакцины от коронавируса, но в гораздо меньших количествах. В правительстве Вологодской области пояснили РБК, что с 2020 по 2023 год вакцины против COVID-19 поступали в регион централизованно по распределению федерального Минздрава. Но 28 марта этого года на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России было обозначено, что, поскольку вакцинация проводится по эпидемическим показаниям, закупку необходимых препаратов регионы должны проводить самостоятельно на собственные средства. После этого регионы начали приостанавливать иммунизацию населения от COVID-19 или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией, сообщали ранее «Ведомости».

Вологодская область действительно закупила на эпидемиологический сезон 2023/24 года 24,1 тыс. доз вакцин от коронавируса, уточнили в правительстве региона. Потребности в вакцине область рассчитала с учетом рекомендаций Минздрава, которые предполагают вакцинацию не болевших и не прививавшихся ранее совершеннолетних граждан, добавили в пресс-службе.

В Минздраве Иркутской области также сообщили РБК о том, что с этого года Минздрав больше не проводит централизованные поставки в регион — они прекратились в мае. С 2021 года по апрель 2023 года в Иркутскую область поступило 1,9 млн вакцин. Других деталей о закупках вакцин в 2023 году в региональном Минздраве не сообщили.

В администрациях Санкт-Петербурга и Волгоградской области, а также правительствах Нижегородской и Тверской областей на запросы РБК на момент публикации не ответили. Так же поступили в органах здравоохранения этих регионов.

РБК направил запрос в Минздрав России.

Какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 С наступлением осени заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь начала расти. По данным портала «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября в России было выявлено 7,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 — на 47% больше по сравнению с предыдущей неделей. Последняя доступная статистика с 18 по 24 сентября показывает рост заболеваемости на 25% за неделю — до 14 тыс. случаев. Среди регионов, где было выявлено больше всего новых случаев заражения, лидировали Москва, Петербург, Самарская и Свердловская области, а также Пермский край. На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в Доме правительства в середине сентября временно вернули масочный режим, а также планировали ограничить личные контакты между работниками и уменьшить количество командировок членов кабмина. Впрочем, в Роспотребнадзоре рост заболеваемости называли прогнозируемым и успокаивали, что вводить масштабные ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, «не планируется, если для этого не будет серьезных оснований».

Хватит ли вакцин

В Вологодской и Иркутской областях отметили, что при проведении закупок вакцин от коронавируса проблем не возникло и с нехваткой вакцины в регионах не сталкивались. Тем не менее производство вакцины за последний год явно сократилось.

«Спутник V», который в предыдущие годы массово применялся для вакцинации, последний раз вводился в оборот в сентябре 2022 года — партию выпустил сам разработчик препарата Центр им. Н.Ф. Гамалеи, следует из данных Росздравнадзора. За весь прошлый год его было выпущено 25 партий (для сравнения: в 2021 году их было более 600). «Спутника Лайт» в этом году поступило в оборот шесть партий, в прошлом — пять, а в 2021-м — 85 партий. Объемы партий не раскрываются.

Всего на текущий момент в России, по данным «стопкоронавирус.рф», зарегистрировано девять вакцин против COVID-19. Помимо «Спутника V» и «Спутника Лайт» это назальный «Спутник V», «Спутник М» для подростков, вакцина Центра им. Чумакова «Ковивак», последний раз поступавшая в оборот в апреле прошлого года, а также две вакцины «Эпиваккорона» центра «Вектор». Среди относительно новых — зарегистрированный в декабре 2022 года компанией «Генериум» препарат «Салнавак», а также «Конвасэл».

Проблемы с доступностью вакцины в случае дальнейшего роста заболеваемости и необходимости снова проводить прививочную кампанию не возникнет, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он полагает, что в стране имеются большие остатки выпущенных ранее вакцин, и напоминает, что в октябре прошлого года Минздрав продлевал срок годности «Спутника V» с полугода до 18 месяцев. Эксперт также считает, что не будет проблем и с запуском производства, так как в конце 2020-го — начале 2021 года технология была отлажена. В сентябре этого года Центр им. Н.Ф. Гамалеи, как следует из данных портала госзакупок, разместил новый заказ на производство «Спутника V» объемом 4 млн доз, исполнитель контракта не раскрывается.

В компании Biocad, которая с осени 2020 года выпускала «Спутник V» на регулярной основе около года, уточнили РБК, что с ноября 2021 года заказы на поставки препарата перестали поступать и, соответственно, вакцина больше не производилась. В этом году запросы, содержащие всю необходимую информацию, включая номенклатуру, объемы и сроки производства, в компанию также не поступали, отметили в Biocad. Там подчеркнули, что при его получении будут готовы его рассмотреть. Другие производители вакцины на запросы РБК не ответили.