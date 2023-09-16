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Пандемия коронавируса ,  
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В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за COVID-19

В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за распространения COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса
В здании правительства с 18 сентября будет введен масочный режим, ограничены личные контакты между работниками, а также уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

С 18 сентября в Доме правительства (Краснопресненская наб., 2) «в связи с ростом заболеваемости» вновь начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, рассказали РБК два источника в правительстве. Соответствующие рекомендации, подписанные вице-премьером Дмитрием Григоренко, члены правительственного аппарата получили 15 сентября, уточнили собеседники. В частности, возвращается обязательное использование масок и респираторов в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Кроме того, рекомендуется сократить командировки — как за рубеж, так и по России.

«На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — подтвердили РБК в пресс-службе правительства. — Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Как сообщили РБК в Роспотребнадзоре, с наступлением осеннего периода традиционно наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19: «Это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов. Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул». В службе уточнили, что «ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований»: «В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период. Кроме того, не стоит забывать, что использование антисептиков для рук является простой и действенной мерой личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний. В офисах и организациях на входах санитайзеры уже стали привычной мерой для обработки рук, их никто не убирал даже после отмены всех ограничений по COVID-19».

РБК направил запрос — будут ли возвращаться ограничения в других учреждениях — в Минздрав и депздрав Москвы.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. Так, если в начале августа в России выявляли около 3 тыс. зараженных в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости увеличился до 7688 выявленных случаев в неделю.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю (c 4 по 10 сентября) на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%», — говорилось в последней сводке оперштаба. По данным портала, число госпитализаций увеличилось в 52 субъектах России, а повышение заболеваемости затронуло 65 субъектов. Данные за последнюю неделю пока не опубликованы.

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В конце августа ВОЗ предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. Так, число инфицированных с 24 июля по 20 августа текущего года выросло на 63%, увеличилось также количество госпитализаций. При этом зарегистрированные случаи не полностью отражают уровень инфицирования — за последнее время значительно сократились объемы тестирования на COVID-19.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

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