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Пандемия коронавируса ,  
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В России предложили отказаться от массовой вакцинации против COVID-19

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса
Сюжет
Пандемия коронавируса
Вакцинировать по-прежнему будут уязвимые категории, включая лиц старше 18 лет, не переболевших COVID-19 и/или не привитых, пожилых и граждан с хроническими заболеваниями

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в пояснительной записке.

Прививать по-прежнему будут:

  • граждан старше 18 лет, не переболевших COVID-19 и/или не вакцинированных;
  • граждан в возрасте 60 лет и старше;
  • граждан с хроническими заболеваниями, в том числе ‎с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
  • граждан с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

До сих пор в приоритетном порядке вакцинации подлежали лица старше 60 лет, работники социальной сферы, люди с хроническими заболеваниями.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в декабре 2019 года в китайском Ухане. В России COVID-19 заболели более 22,9 млн человек, умерли свыше 399 тыс. В мае ВОЗ объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии.

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Теги
Елена Чернышова
Минздрав вакцинация от COVID-19 Россия
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