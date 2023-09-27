В России снова не будут прививать зарубежными вакцинами от гриппа

В России продолжается кампания по вакцинации от гриппа. РБК разбирался, кому рекомендуют прививаться и какие препараты сейчас доступны россиянам. Зарубежные вакцины отечественные клиники не предлагают

Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Что происходит с заболеваемостью гриппом

В России продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом. Как сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора, на 38-й неделе года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что порядка 98% установленных респираторных вирусов — вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 14%.

На территории Московской области в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Но уровень заболеваемости ОРВИ в целом ниже, чем в аналогичный период 2022 года. Появление штаммов гриппа среди населения Московской области на данный момент не зафиксировано. В текущем эпидемическом сезоне 2023/24 года на территории региона еще не зарегистрированы случаи заболевания гриппом, сообщили РБК в минздраве Московской области, добавив, что по состоянию на 25 сентября около 900 тыс. жителей региона уже прошли вакцинацию против гриппа.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили, что регистрацией инфекционной заболеваемости занимается Роспотребнадзор, и отметили, что грипп если и был зафиксирован, то это были единичные случаи. В ведомстве также отметили, что активность населения в вакцинации от гриппа в городе примерно такая же, как в прошлом году.

Кому нужно вакцинироваться от гриппа

В ходе пресс-конференции на тему «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в первую очередь вакцинацию от гриппа необходимо пройти детям, у которых идет становление иммунитета, и людям старшего поколения, у которых наблюдается синдром засыпающего иммунитета, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

«Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80–90% детей и взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений», — утверждают в Роспотребнадзоре.

Вакцинация от гриппа обязательна для работников сферы образования, услуг, транспорта, сотрудников правоохранительных и контрольных органов. По словам Александра Горелова, в эпидемическом сезоне 2023/24 года планируется привить от гриппа 60% населения и 75% лиц из групп риска.

Профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) Елена Мескина рассказала РБК, что в первую очередь привиться от гриппа должны дети, подростки и лица старше 60 лет. Обязательно пройти вакцинацию должны сотрудники, контактирующие с людьми.

Где вакцинироваться от гриппа в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в России от гриппа привили более 18 млн человек. Как выяснил РБК, клиники предлагают только отечественные вакцины. Проблемы с поставками зарубежных вакцин от гриппа начались еще в 2017 году, последние несколько лет зарубежные вакцины были недоступны. В 2023 году все опрошенные РБК крупные сетевые клиники предлагают только российские вакцины.

Чем и где прививают в госклиниках

В Москве работают 16 пунктов мобильной вакцинации. Они установлены у выходов с некоторых станций метро, на МЦК и у железнодорожных станций, а также в ГУМе. В ГУМе сообщили, что информацию по наличию препаратов для иммунизации от гриппа необходимо уточнять по факту прибытия в пункт вакцинации.

На сайте столичного департамента здравоохранения сообщается, что для иммунизации населения используются инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию.

На сайте депздрава также опубликована информация о том, что вакцинацию от гриппа можно проводить с шести месяцев. Сейчас детей прививают от гриппа вакциной «Ультрикс Квадри». 20 сентября вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова анонсировала начало массовой вакцинации в поликлиниках, а также школах и детских садах.

В Московской области в настоящее время для вакцинации против гриппа есть вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс» (трехвалентные) и «Ультрикс Квадри».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что в регион поступило трехвалентной вакцины больше, чем четырехвалентной.

Чем прививают в частных клиниках

В многопрофильных клиниках «Медпрайм», «ГУТА клиник», АО «Медицина», «Первая клиника Измайлово» доктора Бандуриной, «Мать и дитя» и Hadassah взрослые также могут пройти вакцинацию от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри». В «Московской клинике» доступна четырехвалентная вакцина «Флю-М Тетра». В «Медси» прививают вакцинами «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри».

В «Инвитро» нет в наличии никаких вакцин от гриппа. В «ВавиловМед» сообщили, что пока не проводят вакцинацию от гриппа, хотя на сайте клиники размещена обратная информация.

По данным аналитиков DSM Group, в госсегмент за 7 месяцев 2023 года поступило порядка 1,37 млн упаковок отечественных вакцин Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М, Флю-М Тетра, Ультрикс, Гриппол Квадривалент и Гриппол Плюс) и 2,3 тысячи упаковок иностранной вакцины Инфлювак производства Abbott. За аналогичный период 2022 года в госсегмент поступило более 1,9 млн упаковок российских вакцин (Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М Тетра, Гриппол Квадривалент и Гриппол Плюс) и 15,9 тысячи упаковок иностранных вакцин (Ваксигрип от Sanofi и Инфлювак от Abbott).

Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрирована вакцина Ваксигрип Тетра (четырехвалентная) от Sanofi, а информация о препарате Ваксигрип (трехвалентная вакцина) отсутствует в ГРЛС, так как его регистрацию отменили в 2021 году.

Каким вакцинам рекомендуют отдавать предпочтение врачи

Инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал РБК, что с каждым годом, на фоне эпидемии COVID-19, всё больше и больше человеческий организм не готов к встрече различных ОРВИ. Коронавирусная инфекция изменила структуру циркуляции других вирусов, снизила иммунный ответ на вирусные процессы, изменила уже имеющийся иммунитет, стерла часть иммунологической памяти к предыдущим перенесенным инфекциям, а также изменила восприимчивость и устойчивость органов к различным инфекциям.



По словам эксперта, пока случаи гриппа в России единичные, увеличение заболеваемости им в эпидсезоне 2023-2024 годов ожидается в декабре. Единственный шанс не заболеть гриппом или переболеть гриппом без осложнений — это пройти вакцинацию, уверяет врач. После иммунизации иммунитет сохраняется 6-12 месяцев, поэтому обязательно минимум раз в год проходить ревакцинацию. Прививочные реакции как болезненность в месте укола, недомогание и температура, бывают при вакцинации от гриппа крайне редко. Препараты настолько безопасны, что разрешены для иммунизации детей с 6 месяцев, добавил врач.

В нынешнем году россияне могут привиться препаратами со сниженной антигенной нагрузкой — Совигрипп, Гриппол Квадривалент и Гриппол Плюс, однако для вакцинации ими не должно быть аутоиммунных заболеваний, отметил врач. Также можно привиться вакцинами, изготавливаемыми по европейскому стандарту и защищающими от большего числа штамов гриппа. Речь о препаратах Ульрикс Квадри и Флю-М Тетра.

Тимаков подчеркнул, что несмотря на доступность трехвалентных вакцин, большинство предпочитает привиться четырехвалентными. Он призвал не гнаться за зарубежными вакцинами, отметив, что отечественные ничуть не хуже, а иногда и лучше иностранных по качеству.