СМИ узнали о требовании Visa к банкам сделать переводы по номеру телефона

Visa отвела банкам-участникам год развертывание системы быстрых переводов по номеру телефона

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Платежная система Visa направила банкам-участникам в России письмо с требованием до 30 сентября 2021 года обеспечить доступность для клиентов сервисов перевода денег по номеру телефона. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нескольких банках.

«По сути, оно означает, что Visa в обязательном порядке запускает применение этого функционала, ранее он был представлен опционально. Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с системой быстрых платежей ЦБ, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона практически в любой банк», — пишет газета.

Собеседники издания уточнили, что Visa уже сейчас могла бы составить достойную конкуренцию системе быстрых переводов Центробанка, если бы сразу потребовала этого от банков-участников в обязательном порядке. Однако ранее компания не настаивала на обязательности этой опции, она была факультативной, поэтому «никто особо и не стал это реализовывать», — отметили источники.

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