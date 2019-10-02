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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК
В качестве одного из сценариев предлагается создать на базе Государственной транспортной лизинговой компании авиаперевозчика только с SSJ и МС-21, узнал «Коммерсантъ». В Минтрансе предложение оценивают негативно
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Ростех» подготовил три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для рассмотрения правительством, пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, все варианты в качестве первоочередной меры подразумевают получение из бюджета 350 млрд руб.

По данным издания, согласно первому варианту развития авиапрома, кроме выделения бюджетных средств предполагается проведение очистки балансов предприятий от непрофильных активов, оптимизация земельных участков и неиспользуемых производственных площадей. В «Ростехе» считают, что эти меры положительно повлияют на финансовое состояние ОАК, но не решат проблемы в корне.

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Второй вариант включает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной части персонала. Как отмечает издание, эти меры позволят без увеличения объемов заказов достичь безубыточности благодаря резкому сокращению масштабов.

Третий вариант предполагает массированную господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для региональных перевозок, которая эксплуатировала бы только SSJ 100 и МС-21. Государство при этом должно субсидировать процентные ставки по кредитам и лизингу.

В военном сегменте госкорпорация планирует работать с Минобороны по схеме «трейд-ин»: министерство будет сдавать старый самолет ОАК, взамен получит новый, а старую машину модернизируют для продажи на внешнем рынке. Это позволит вновь сделать отрасль прибыльной и вернуть «позиции одного из крупнейших мировых производителей авиатехники», считают в «Ростехе».

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При этом в госкорпорации говорят, что не один из этих сценариев не является приоритетным. «Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии», — сказали в «Ростехе».

Создание авиакомпании в госкорпорации называют одной из мер, которая может рассматриваться только в контексте всего комплекса действий. Источник издания, знакомый с обсуждением предложений «Ростеха» в правительстве, сообщил, что глава Минтранса Евгений Дитрих оценивает проект негативно. В его ведомстве подтвердили, что считают целесообразность проекта авиакомпании неочевидной. В секретариате вице-премьера Максима Акимова сказали, что в курсе идеи «Ростеха», но пока она «не имеет финансово-экономической проработки».

В конце июля гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил президенту Владимиру Путину, что ОАК нужно будет докапитализировать более чем на 300 млрд руб. Глава государства в ответ сказал: «хорошо». Путин передал «Ростеху» 92,31% ОАК в октябре 2018 года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Ростех», ОАК, авиакомпания
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