«Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК

В качестве одного из сценариев предлагается создать на базе Государственной транспортной лизинговой компании авиаперевозчика только с SSJ и МС-21, узнал «Коммерсантъ». В Минтрансе предложение оценивают негативно

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Ростех» подготовил три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для рассмотрения правительством, пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, все варианты в качестве первоочередной меры подразумевают получение из бюджета 350 млрд руб.

По данным издания, согласно первому варианту развития авиапрома, кроме выделения бюджетных средств предполагается проведение очистки балансов предприятий от непрофильных активов, оптимизация земельных участков и неиспользуемых производственных площадей. В «Ростехе» считают, что эти меры положительно повлияют на финансовое состояние ОАК, но не решат проблемы в корне.

Второй вариант включает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной части персонала. Как отмечает издание, эти меры позволят без увеличения объемов заказов достичь безубыточности благодаря резкому сокращению масштабов.

Третий вариант предполагает массированную господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для региональных перевозок, которая эксплуатировала бы только SSJ 100 и МС-21. Государство при этом должно субсидировать процентные ставки по кредитам и лизингу.