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Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»
Она может появиться в России посредством объединения ОАК и «Вертолетов России», заявил гендиректор «Ростеха». Эта организация, рассчитывает Чемезов, будет формироваться по примеру Airbus и Boeing
Сергей Чемезов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос корреспондента РБК на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), допустил возможность создания в России «большой авиастроительной компании» по примеру европейской Airbus и американской Boeing.

Эта компания, добавил он, может быть сформирована посредством объединения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Вертолетов России».

«В России, — уверен Чемезов, — должна появиться авиастроительная компания национального уровня, где будут объединены функции проектирования, производства компонентов и финишной сборки воздушных судов». Это, полагает глава «Ростеха», поможет «сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба».

Переговоры по этой теме, заметил Чемезов, «естественно», необходимо будет провести с иностранными инвесторами в «Вертолетах России».

В гражданский дивизион ОАК, продолжил гендиректор «Ростеха», компания будет приглашать участвовать инвесторов. «Поэтому какой-то наш пакет акций этого дивизиона может быть уменьшен», — добавил он, заметив, что каким будет пакет акций [«Ростеха» в ОАК] в итоге, зависит от того, какие инвесторы появятся. «Как продавать — зависит от того, какая будет политическая ситуация. Мы рассматриваем и вариант стратегического партнерства, и вариант с IPO», — заявил Чемезов.

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В октябре прошлого года находящийся в федеральной собственности пакет акций ОАК (92,31%) передали «Ростеху». Соответствующее постановление тогда подписал президент России Владимир Путин.

Процесс оценки предприятий Объединенной авиастроительной корпорации продолжается, заявил на пресс-конференции Чемезов. «Нам необходимо провести оценку всех активов, провести финансовый аудит», — указал он, отметив, что в «Ростехе» планировали завершить эту работу до середины года, однако в итоге пришли к выводу, что эти сроки нужно сдвинуть. «Росимущество» проводит оценку активов ОАК, после его завершения акции будут переданы в «Ростех», — пояснил глава корпорации.

О планах создания в России концерна по примеру Airbus Чемезов говорит уже не впервые. Аналогичную идею глава «Ростеха» высказывал в беседе с РБК в июле прошлого года. Единый авиаконцерн, утверждал он, должен появиться внутри «Ростеха». В такую компанию, согласно планам Чемезова, будут интегрированы ключевые предприятия авиационной отрасли, в том числе ОАК, «Вертолеты России», а также предприятия, производящие агрегаты и комплектующие для авиации (ОДК, КРЭТ и «Технодинамика»).

Однако тогда, указывал Чемезов, от юридического объединения ОАК с «Вертолетами России» в «Ростехе» отказались. Такое решение, уточнял глава госкомпании, было принято из-за наличия миноритарных акционеров и в ОАК, и «Вертолетах России». В случае юридического объединения активов они имели бы право потребовать выкупа их акций, отмечал Чемезов.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгения Маляренко
Теги: «Ростех», Сергей Чемезов
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