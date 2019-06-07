Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»

Она может появиться в России посредством объединения ОАК и «Вертолетов России», заявил гендиректор «Ростеха». Эта организация, рассчитывает Чемезов, будет формироваться по примеру Airbus и Boeing

Сергей Чемезов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос корреспондента РБК на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), допустил возможность создания в России «большой авиастроительной компании» по примеру европейской Airbus и американской Boeing.

Эта компания, добавил он, может быть сформирована посредством объединения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Вертолетов России».

«В России, — уверен Чемезов, — должна появиться авиастроительная компания национального уровня, где будут объединены функции проектирования, производства компонентов и финишной сборки воздушных судов». Это, полагает глава «Ростеха», поможет «сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба».

Переговоры по этой теме, заметил Чемезов, «естественно», необходимо будет провести с иностранными инвесторами в «Вертолетах России».

В гражданский дивизион ОАК, продолжил гендиректор «Ростеха», компания будет приглашать участвовать инвесторов. «Поэтому какой-то наш пакет акций этого дивизиона может быть уменьшен», — добавил он, заметив, что каким будет пакет акций [«Ростеха» в ОАК] в итоге, зависит от того, какие инвесторы появятся. «Как продавать — зависит от того, какая будет политическая ситуация. Мы рассматриваем и вариант стратегического партнерства, и вариант с IPO», — заявил Чемезов.