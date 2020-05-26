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Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

Общий объем мер поддержки бизнеса в столице достиг 85 млрд руб. Новыми получателями помощи стали частные клиники, распространители печатной продукции и инновационные фирмы
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти Москвы приняли решение о введении третьего пакета мер поддержки бизнеса в столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. Общий объем поддержки бизнеса в столице, по его словам, достиг 85 млрд руб.

Согласно новому пакету мер, в список наиболее пострадавших отраслей в Москве были включены частные медицинские клиники. Для них до 31 декабря 2020 года будет продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество и земельному налогу. Частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.

Помощь получат распространители печатных изданий. «Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит, катастрофически сократились продажи печатной продукции», — заметил мэр Москвы. Поэтому такие компании решили освободить от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца, с 1 апреля по 30 июня.

Еще одной новой мерой поддержки бизнеса, о которой объявил Собянин, это программа пилотного тестирования инновационной продукции для малых инновационных фирм. Его будут проводить на площадках московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний.

Портрет пострадавшего: как помочь малому бизнесу в кризис
Мнение
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Ранее власти Москвы утвердили три пакета мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Первый был утвержден мэром Сергеем Собяниным 24 марта, второй — 1 апреля, третий — 15 апреля. Среди основных мер городского правительства были отсрочка по налогам, сборам и иным платежам, послабления по аренде помещений, а также субсидии на различные цели. С учетом льгот и прямых субсидий ранее власти Москвы оценивали объем поддержки бизнеса в 170 млрд руб. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, Москва, бизнес
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