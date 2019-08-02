Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти

Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о том, что подконтрольная ЛУКОЙЛу компания «Варандейский терминал» завышала цену перевалки нефти на принадлежащем ей морском терминале

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки нефти на «Варандейском терминале» ЛУКОЙЛа, об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее ФАС признала «Варандейский терминал» нарушителем закона о защите конкуренции. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (дочерние структуры «Роснефти»).

Спор между «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом о ставке перевалки через терминал Варандей длится с 2017 года. Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%.

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