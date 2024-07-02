Более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний национализировали
В доход государства передали свыше 131 млн акций компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, заявил «РИА Новости» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 млн акций нескольких компаний», — сказал глава ФССП, не уточнив названия этих фирм.
Ранее Аристов сообщил о передаче в доход России акций двух компаний украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского — ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг». Их стоимость превысила 5,1 млрд руб. Согласно решению Кошехабльского районного суда Адыгеи, национализации также подлежат здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 сельскохозяйственных участка в Московской, Владимирской, Смоленской и Калининградской областях стоимостью более 6 млрд руб.
В 2014 году Коломойского заочно арестовали в России за организацию убийства, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование деятельности журналистов и похищение людей. В марте 2024-го суд признал его экстремистом.
Коломойский находится под стражей в Киеве. Его обвиняют в выводе за границу через подконтрольные банки более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах и завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который бизнесмен основал в 1992 году.