Более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний национализировали

Более 131 млн акций компаний, связанных с экстремистской деятельностью, передали в доход России, заявил глава ФССП. Он не уточнил, о каких фирмах идет речь. Ранее Аристов говорил о национализации двух компаний Коломойского

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В доход государства передали свыше 131 млн акций компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, заявил «РИА Новости» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 млн акций нескольких компаний», — сказал глава ФССП, не уточнив названия этих фирм.

Ранее Аристов сообщил о передаче в доход России акций двух компаний украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского — ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг». Их стоимость превысила 5,1 млрд руб. Согласно решению Кошехабльского районного суда Адыгеи, национализации также подлежат здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 сельскохозяйственных участка в Московской, Владимирской, Смоленской и Калининградской областях стоимостью более 6 млрд руб.

Истцом выступила Генпрокуратура России, ответчиками — Коломойский, бывший владелец Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Ltd. Ведомство сочло экстремистской деятельность этой группы и потребовало ее запретить. По мнению прокуроров, Коломойский «развернул масштабную антироссийскую агитацию» с помощью подконтрольных СМИ, «взял на полное обеспечение» батальоны вооруженных сил Украины и выплачивал премии за убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР.

В 2014 году Коломойского заочно арестовали в России за организацию убийства, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование деятельности журналистов и похищение людей. В марте 2024-го суд признал его экстремистом.

Коломойский находится под стражей в Киеве. Его обвиняют в выводе за границу через подконтрольные банки более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах и завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который бизнесмен основал в 1992 году.