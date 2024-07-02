Приставы передали акции двух компаний Коломойского в доход России

В марте суд в Адыгее арестовал активы Коломойского в России по иску Генпрокуратуры и включил украинского бизнесмена в перечень экстремистов

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, сообщил «РИА Новости» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Речь идет об ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг». В марте Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал в доход России 100% долей в уставных капиталах этих компаний стоимостью свыше 5,1 млрд. руб., а также здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд руб.

Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Коломойскому, экс-владельцу Смоленского банка Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd Надзорное ведомство потребовало запретить деятельность этой группы, поскольку она, по мнению прокуроров, носила экстремистский характер и включала финансирование ВСУ. В иске утверждалось, что Коломойский с помощью подконтрольных СМИ «развернул масштабную антироссийскую агитацию», а также «взял на полное обеспечение» подразделения признанного в России террористическим «Азова» и другие батальоны ВСУ, тратя на них до $10 млн ежемесячно. Также, считают прокуроры, Коломойский поощрял убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждую жертву.

В марте 2024 года суд в Адыгее признал Коломойского экстремистом, а десятью годами ранее его заочно арестовали в России по обвинению в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей.

Бизнесмен находится под стражей в Киеве. Власти Украины обвиняют его в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году.