«Транснефть» уволила топ-менеджера после скандала с грязной нефтью

На следующий день после того, как компания объявила о полном возобновлении поставок по «Дружбе», появилась информация о смене гендиректора оператора российского участка трубопровода

Олег Богомолов (Фото: druzhba.transneft.ru)

Трубопроводная компания сменила генерального директора своей «дочки» «Транснефть-Дружба», которая выступает оператором магистрального нефтепровода «Дружба».

В списке аффилированных лиц Новороссийского морского торгового порта (также дочерняя структура «Транснефти») появился Роман Камозин. В качестве причины указано избрание его гендиректором «Транснефть-Дружбы».

Из этого списка удален Олег Богомолов. В качестве причины указано прекращение полномочий генерального директора АО «Транснефть-Дружба».

Камозин, как говорится в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой». В 2017-м он стал замгендиректора и главным инженером компании «Транснефть — Верхняя Волга».