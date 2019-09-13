СМИ узнали о работе «Яндекса» и ВТБ над сервисом для неопытных инвесторов

СМИ узнали о работе «Яндекса» и ВТБ над сервисом для неопытных инвесторов

«Яндекс» и ВТБ работают над запуском финтех-сервиса для непрофессиональных инвесторов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на двух источников на финансовом рынке, а также на собеседника, знакомого с деталями нового проекта.

Сервис будет называться «Яндекс.Инвестиции». Через него инвесторы смогут покупать акции, а также другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Инвестором можно будет стать, не имея каких-либо больших вложений. Это сделают для того, чтобы привлечь как можно более широкий круг людей.

Изначально ИТ-компания рассматривала партнерство с брокером БКС, однако позже отказалась от этой идеи, рассказал один из собеседников.

Сервисы для непрофессиональных инвестиций есть уже у Сбербанка («Сбербанк Инвестор»), у Тинькофф Банка («Тинькофф Инвестиции»), а также у Альфа-банка.