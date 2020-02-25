«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд

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Компания Yandex N.V. (головная компания «Яндекса», зарегистрирована в Нидерландах) объявила о выпуске конвертируемых облигаций стоимостью $1,25 млрд, говорится в сообщении компании. Срок погашения облигаций назначен на март 2025 года.

Купонный доход по облигациям (в размере 0,5-1% годовых) планируется выплачивать два раза в год (в марте и сентябре), первая выплата назначена на 3 сентября 2020 года.

Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А» компании, при этом цену конвертации планируется установить с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.

Вырученные в результате размещения облигаций средства «Яндекс» планирует использовать для решения общекорпоративных задач, включая обратный выкуп своих акций.

«У «Яндекса» есть хороший запас собственных средств, которые компания может инвестировать в различные проекты и направления, даже те, которые принесут ей прибыль значительно позже. Поэтому не очень ясно, зачем «Яндекс» привлекает дополнительные средства. Возможно, в планах есть глобальные планы по сделкам, которые пока не раскрываются», — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Он добавил, что, с другой стороны, средства могут потребоваться для строительства нового офиса «Яндекса».