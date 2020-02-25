Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд Технологии и медиа, 15:10 Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане Общество, 15:09 Основатели вошедших в «Яндекс.Еда» сервисов решили покинуть компанию Технологии и медиа, 15:00 Пожар произошел в торговом доме «Пассаж» в Махачкале Общество, 14:59 Нейробюджетирование: что станет с финансовыми директорами через пять лет Pro, 14:58 ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей Финансы, 14:55 ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум фигурантам «болотного дела» по €10 тыс. Общество, 14:54 Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака Политика, 14:46  Ительмены удачи: как зарабатывает первый в России иглу-отель Pro, 14:45 Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам Политика, 14:36 Песков объяснил слова Путина о спорах с Кудриным и Грефом Политика, 14:21 На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса Общество, 14:15 Минобороны назвало дату похорон маршала Язова Общество, 14:14 Как сбежать от промо и не потерять продажи: советы Nielsen и «Едадил» Pro, 14:12
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд

Яндекс YNDX ₽2 768,4 -4,92% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания Yandex N.V. (головная компания «Яндекса», зарегистрирована в Нидерландах) объявила о выпуске конвертируемых облигаций стоимостью $1,25 млрд, говорится в сообщении компании. Срок погашения облигаций назначен на март 2025 года.

Купонный доход по облигациям (в размере 0,5-1% годовых) планируется выплачивать два раза в год (в марте и сентябре), первая выплата назначена на 3 сентября 2020 года.

Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А» компании, при этом цену конвертации планируется установить с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.

Вырученные в результате размещения облигаций средства «Яндекс» планирует использовать для решения общекорпоративных задач, включая обратный выкуп своих акций.

«У «Яндекса» есть хороший запас собственных средств, которые компания может инвестировать в различные проекты и направления, даже те, которые принесут ей прибыль значительно позже. Поэтому не очень ясно, зачем «Яндекс» привлекает дополнительные средства. Возможно, в планах есть глобальные планы по сделкам, которые пока не раскрываются», — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Он добавил, что, с другой стороны, средства могут потребоваться для строительства нового офиса «Яндекса».

Теги: «Яндекс», облигации
Материалы по теме
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
Технологии и медиа
Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter