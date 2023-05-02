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Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков

Air France потребовала принять меры против авиакомпаний КНР из-за их полетов над Россией
Air France потребовала обложить налогом китайских перевозчиков, чтобы «уравнять условия»: воздушное пространство России для нее закрыто, а это дает конкурентное преимущество авиакомпаниям из КНР, экономящим время в пути и горючее
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Air France потребовала от правительства Франции принять меры против китайских авиакомпаний из-за «несправедливого преимущества», которое они получили, используя российское воздушное пространство, передает Bloomberg.

Как заявил Bloomberg представитель Air France, в авиакомпании настаивают на равных условиях. «Сейчас имеет место искажение конкуренции, которое необходимо преодолеть», — отметил он.

В Air France настаивают, чтобы власти ввели для китайских авиакомпаний дополнительные налоги, которые должны уравнять расходы на перелеты с французским перевозчиком. Ведь если до пандемии COVID-19 Air France выполняла в Китай 32 рейса в неделю, то сейчас — только шесть.

Аналитик Alphavalue И Чжун пояснил Bloobmerg, что пассажиры предпочитают выбирать китайские авиакомпании из-за более низких тарифов, которые в том числе обеспечены меньшими затратами на топливо из-за полетов над Россией.

Собеседник агентства во французском правительстве уточнил, что власти стремятся к «прогрессивному и сбалансированному» восстановлению связей с Китаем, но на этой неделе представители министерств соберутся, чтобы обсудить поднятую Air France проблему.

США вместе с Евросоюзом и другими странами-партнерами закрыли воздушное пространство для российских самолетов в начале марта 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. Запрет коснулся пассажирских и грузовых, чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты через свою территорию самолетам более чем из 30 стран, в том числе Франции.

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Ранее недовольство сложившимися неравными условиями конкуренции выразили американские авиакомпании, интересы которых представляет отраслевая группа Airlines for America. Из-за закрытия воздушного пространства России им пришлось удлинить трансокеанские маршруты, намеренно оставляя десятки билетов непроданными, чтобы увеличить запасы топлива. Стоимость билетов и время перевозки значительно возросли.

На этом фоне Минтранс США разработал проект приказа о запрете китайским авиаперевозчикам совершать полеты в США над российской территорией, сообщила в марте The New York Times.

О том, что закрытие российского воздушного пространства обернулось ростом затрат, также сообщали в Air Canada.

Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков
Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия санкции Франция Air France воздушное пространство Китай
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