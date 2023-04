CTV сообщил об увеличении затрат канадских авиакомпаний из-за санкций

Из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением затрат на топливо, что влечет за собой рост стоимости билетов, сообщает CTV. При этом для китайских авиакомпаний цены наоборот, упали на 22%

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Закрытие российского воздушного пространства обернулось непредвиденным ростом затрат для канадских авиакомпаний, сообщает CTV News со ссылкой на опрошенных экспертов и аналитиков.

Россия запретила канадским, американским, британским и европейским операторам доступ в свое воздушное пространство более года назад в ответ на аналогичные запреты со стороны Запада.

По данным телеканала, европейские авиакомпании оказались в числе наиболее пострадавших из-за необходимости перенаправлять самолеты, чтобы добраться до Азии и некоторых частей Ближнего Востока. Но пострадали и канадские перевозчики, которые вынуждены тратить больше средств на топливо и выставлять повышенные тарифы для пассажиров «на фоне стремительного роста инфляции и итак дорогих международных поездок», отмечает CTV.

Бывший главный операционный директор Air Canada Дункан Ди пояснил, что пути для канадских и американских самолетов в Азию лежат не прямо через Тихий океан, а описывают дугу через Арктику, а ранее — через восточную часть России. «Оптимальный маршрут полета между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что между ними, должен проходить через части воздушного пространства России, от точки, расположенной в основном к северу от Корейского полуострова, а затем вниз», — отметил специалист.

Президент консалтинговой фирмы AirTrav Inc Роберт Коконис указал, что нынешние скорректированные маршруты могут быть на 10% длиннее, чем до введения Россией санкций. По его словам, это относится к рейсам из Ванкувера в Гонконг, Бангкок или Сеул, а также из Торонто в Дели. Он отметил, что помимо более длительного маршрута, цены на авиакеросин также выросли и составляли в марте около $2,68 за галлон, что на 41% выше чем четыре года назад.

По данным компании Cirium, тарифы Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг выросли на 41% в период с января 2019 года по январь 2023 года. Рейсы авиакомпании из Торонто в Дели стали стоить на 47% дороже.

В то же время, отмечает CTV, средний тариф на такие рейсы для китайских и индийских перевозчиков, которые не попали под российские санкции, за тот же период снизился на 22-25%. Это ставит Air Canada и другие авиакомпании в невыгодное конкурентное положение, подчеркнул генеральный директор калифорнийской компании Aero Consulting Experts Росс Эймер. «Западные авиакомпании, которые не летают над территорией России <…> находятся в невыгодном финансовом положении. Большая часть северной части мира — воздушное пространство России», — заявил он.

Представитель Air Canada Питер Фитцпатрик отметил, что многие маршруты авиакомпании в Азию, Индию и на Ближний Восток были изменены из-за запрета на полеты в российском воздушном пространстве. Отраслевая группа Airlines for America оценила потерянную годовую долю американских перевозчиков на рынке примерно в $2 млрд.

США вместе с Евросоюзом и странами-партнерами закрыли небо для российских самолетов в начале марта 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, а также чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе Канады.



Ранее американские авиакомпании, интересы которых представляет отраслевая лоббистская группа Airlines for America, выразили недовольство сложившимися неравными условиями конкуренции. Из-за закрытия воздушного пространства России им пришлось изменить тихоокеанские маршруты, намеренно оставляя десятки билетов непроданными для увеличения запасов топлива. При этом стоимость билетов и время перевозки значительно выросло.



На этом фоне Минтранс США разработал проект приказа по запрету китайским авиаперевозчикам совершать полеты в США над российской территорией, сообщала в марте The New York Times со ссылкой источники.