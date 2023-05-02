Ремонтирующие Airbus и Boeing в России компании сократили прибыль в 6 раз

Чистая прибыль российских компаний, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, в 2022 году упала в 5,6 раза, почти до ₽400 млн. При ремонте авиатехники есть проблемы, но барьеры для поставок запчастей будут сняты, отмечает Минтранс

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Суммарная чистая прибыль ведущих компаний России, занимающихся обслуживанием и ремонтом импортных самолетов, по итогам 2022 года упала в 5,6 раза, до 386 млн руб., выручка — на 2,8%, до 21,7 млрд руб. Это следует из отчетности компаний по РСБУ, которую проанализировал РБК.

Основная часть выручки (15,6 млрд руб.) пришлась на двух провайдеров, принадлежащих S7 Group Владислава Филева и группе «Аэрофлот». Выручка крупнейшего российского игрока на этом рынке — S7 Technics — сократилась на 8,5% (до 11,5 млрд руб.), чистая прибыль — на 43% (до 1,1 млрд руб.). У «Аэрофлот Техникс» выручка выросла на 4,9% (до 4,1 млрд руб.), но компания показала максимальный убыток в своей истории (с 2016 года) — 570 млн руб.

Треть убытка (то есть около 190 млн руб.) — это «бумажный» убыток, связанный с особенностями новых стандартов бухгалтерского учета, сказал РБК представитель «Аэрофлота». Остальная сумма — это возникшие дополнительные расходы на процедуру передачи производственных объемов от департамента по техническому обеспечению «Аэрофлота» в «Аэрофлот Техникс», а также существенное сокращение налета самолетов у авиакомпаний-клиентов во втором квартале 2022 года, который повлек за собой перевод самолетов на временное хранение и, соответственно, уменьшение количества процедур по техобслуживанию, объясняет он.

РБК направил запрос в пресс-службу S7 Group.

Сейчас в России более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов, говорил журналистам 31 марта министр транспорта Виталий Савельев. В распоряжении ключевых компаний 23 ангара, в которых можно одновременно обслуживать более 80 самолетов, отметил чиновник. Общее количество ангаров позволяет обеспечить обслуживание воздушных судов без очередей и простоя, заверил он.

Кто попал в выборку По данным «Авиатранспортного обозрения», основные провайдеры услуг техобслуживания самолетов в России связаны с крупнейшими перевозчиками. По размеру выручки в 2022 году в топ-5 кроме S7 Technics и «Аэрофлот Техникс» вошли NW Technic (по данным СПАРК, принадлежит совладелице авиакомпаний Nordwind и «Икар» Каринэ Букрей), VTS Jets (среди ее совладельцев — член совета директоров авиакомпании «Азимут» Александр Криничанский, бывший топ-менеджер обанкротившейся «Трансаэро») и «ТС Техник» (входит в группу Utair).

Почему упала прибыль

Международные санкции, объявленные против России из-за начала специальной военной операции на Украине, напрямую затронули бизнес компаний, занимающихся ремонтом авиатехники. Они лишились прямых поставок от западных производителей агрегатов, запчастей, комплектующих, инструментов и оборудования. S7 Technics пришлось продать своего американского поставщика компонентов — компанию Nelson Parts (по итогам сделки S7 Technics получила убыток на 189 млн руб.), следует из отчетности российской компании.

От сотрудничества с Россией отказались глобальный провайдер Lufthansa Technik и его российская «дочка» «Люфтганза Техник Восток Сервисез». С введением санкций Евросоюза и США Lufthansa Technik прекратила коммерческую деятельность для своих российских клиентов и расторгла с ними контракты, сообщил РБК ее директор по корпоративным коммуникациям Йенс Крюгер. По словам Крюгера, «Люфтганза Техник Восток Сервисез» тоже «прекратила бизнес-деятельность для российских клиентов». Тем не менее в 2022-м выручка этой компании выросла на 3%, до 122 млн руб., чистая прибыль — на 42%, до 4 млн руб.

Кроме того, в 2022-м сократилась работа воздушного транспорта в России. Например, из-за запрета на полеты в Евросоюз пассажирские перевозки упали на 14%, до 95,21 млн человек, грузовые — на 59,42%, до 599 тыс. т. В прошлом году полеты прекратили сразу четыре перевозчика — пассажирская авиакомпания RoyalFlight (Росавиация приостановила действие ее сертификата 31 марта 2023 года) и грузовые AirBridgeCargo, «Атран» и Sky Gates Airlines.

Приостановка полетов основных заказчиков (AirBridgeCargo и «Атрана») привела к сокращению объемов оказываемых услуг, указано в отчетности провайдера «Волга-Днепр Техникс Москва» (принадлежит Алексею Исайкину, бывшему владельцу группы «Волга-Днепр»). В 2022-м выручка этой компании упала на 36%, до 1,09 млрд руб., но чистая прибыль выросла в 3,7 раза (до 59,4 млн руб.). Снижение чистой прибыли провайдера «Тулпар Техник» (среди ее совладельцев — группа ТАИФ) в 2022 году на 47% в его отчетности объясняется в первую очередь увеличением начисленных и уплаченных процентов в связи с привлечением инвестиционного кредита под покупку ангара в аэропорту Бегишево (принадлежит КАМАЗу). Представители группы «Волга-Днепр» и «Тулпар Техник» отказались от комментариев.

На выручку российских провайдеров могли повлиять также ограничения на предоставление техобслуживания для иностранных авиакомпаний из-за приостановления действия европейских и бермудских лицензий у российских центров техобслуживания, полагает авиационный эксперт Григорий Померанцев. «Это могло привести к сокращению валютной выручки», — добавляет он. Кроме того, российские авиакомпании в условиях ограниченной доступности запчастей и компонентов для самолетов Airbus и Boeing, очевидно, использовали возможности продлять межсервисные интервалы и таким образом проводить техническое обслуживание реже. «В допустимых рамках документация производителей самолетов позволяет эксплуатантам самим управлять интервалами отдельных видов техобслуживания», — пояснил Померанцев. К этому нужно добавить существенный рост стоимости расходных материалов и комплектующих, а также дефицит кадров с соответствующей квалификацией и допусками на выполнение определенных работ, говорит директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. «Все это повышает расходную часть провайдеров техобслуживания», — замечает эксперт.

«Аэрофлот Техникс» в прошлом году приняла более 20 мер, направленных на развитие провайдера в сложных внешних условиях и нестабильной геополитической ситуации, указал в отчетности гендиректор компании Михаил Коробович. Освоение новых возможностей для техобслуживания требует значительных инвестиций как в производство, так и в новые исследования и разработки, поясняет Синицкий.

Какие есть перспективы роста

В прошлом году крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль на фоне санкций. В 2023-м пассажиропоток превысит 101 млн человек, то есть вырастет минимум на 6%, говорил Савельев. Но многие перевозчики ожидают, что финансовые результаты в этом году будут хуже, замечает Синицкий. Он считает, что это может отразиться и на сервисных компаниях, хотя они и расширяют свои возможности, что должно привести к росту доходной части. Сейчас объемы работ «Аэрофлот Техникс» существенно возросли, и в компании уверены, что в среднесрочной перспективе она вернется к положительным финансовым показателям, подчеркивает представитель «Аэрофлота».

В условиях санкций одним из путей развития крупнейших центров техобслуживания может стать наращивание компетенций, освоение и развитие собственного производства и обслуживания запчастей и компонентов для иностранных самолетов, говорит Померанцев. «Безусловно, было бы перспективно освоить полный цикл технического обслуживания, включая работу с двигателями», — соглашается Синицкий. Однако пока этого трудно достигнуть, поскольку проблем слишком много, оговаривается эксперт. По его словам, реальным результатом для провайдеров будет надежное поддержание летной годности существенной части флота российских авиакомпаний в течение нескольких лет.

С помощью российских провайдеров можно обеспечить парк иностранных воздушных судов российских компаний всеми формами технического обслуживания — от оперативного технического обслуживания до более сложных форм технического обслуживания и ремонта, указывал Савельев. «Государство будет содействовать в снятии избыточных в сложившихся условиях санкционного давления административных барьеров для обеспечения необходимых поставок [запчастей]», — пообещал он.

В пресс-службе Минтранса отказались пояснить, над устранением каких административных барьеров ведется работа, улучшается ли ситуация с поставками запчастей, компонентов и прочих изделий для техобслуживания и ремонта западных воздушных судов на территории России. «Данные вопросы носят рабочий характер», — сообщили там.