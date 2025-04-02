 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Сюжет
Как защититься от мошенников
Число преступлений в некоторых регионах растет вопреки общему тренду из-за телефонных и интернет-мошенников, заявил Игорь Краснов. Он предложил установить лимиты на выпуск банковских карт. К дропперам предъявили иски на ₽1,7 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Необходимо законодательно установить лимиты на выпуск банковских карт и нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации. Эти предложения Генпрокуратура направила в Совет безопасности. Краснов попросил сенаторов о поддержке.

«При общей тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений в 28 регионах нашей страны зафиксирован их рост, в первую очередь за счет так называемых виртуальных мошенничеств. Они составляют уже 40% от всех зарегистрированных преступлений», — сказал генпрокурор.

Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Video

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Финансы
Фото:VPales / Shutterstock

По предложению Генпрокуратуры выработаны комплексные механизмы противодействия кибермошенникам: внедрение антифрод-систем операторами связи, противодействие использованию подменных номеров и серых сим-карт, появление требования об обязательной регистрации карт в госсистемах, сообщил Краснов.

Кроме того, при сотрудничестве с ЦБ был ограничен доступ более чем к 44,5 тыс. сайтов, на которых распространялась недостоверная информация о финансовых услугах и банковских продуктах, а дропперам, которые предоставили злоумышленникам свои счета для вывода средств, предъявили 9,5 тыс. исков на общую сумму 1,7 млрд руб.

«Распространенности такого вида преступности способствуют не только доверчивость наших граждан, но и уязвимость информационной инфраструктуры. В прошлом году прокурорами пресечено 35 тыс. нарушений при защите информации, аттестации и эксплуатации информсистем, обработке персональных данных», — доложил Краснов.

Суд вернул Долиной проданную из-за мошенников квартиру
Общество
Лариса Долина

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Очень большие», — оценил ситуацию президент Владимир Путин месяц назад. Он рассказал, что его знакомым тоже звонят аферисты, и посоветовал в таких случаях сразу класть трубку.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Банковские карты Генпрокуратура Игорь Краснов мошенники
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭ
Общество
Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «похищением» детей
Общество
Злоумышленники похитили у московского бизнесмена 25 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
«Экспоненциальный рост». Почему золото продолжит дорожатьPro, 11:32
В Польше заявили о готовности 30 стран поддерживать мир на УкраинеПолитика, 11:30
В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картойОбщество, 11:17
В Минфине спрогнозировали 10-12 IPO и SPO в 2025 годуИнвестиции, 11:15
Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантовПолитика, 11:12
Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленныхПолитика, 11:10
В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на УкраинеПолитика, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Поколение Альфа меняет рынок: как брендам подготовиться к новой волнеPro, 10:56
Генпрокурор заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантовОбщество, 10:55
Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских картБизнес, 10:42
Девушку по делу экс-директора ЧЭМК о педофилии не отправили в тюрьмуОбщество, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Суд закрыл дело о споре владельцев «Ароматного мира»Вино, 10:37
Генпрокуратура проведет проверку танкерного флота РоссииПолитика, 10:33