Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Необходимо законодательно установить лимиты на выпуск банковских карт и нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации. Эти предложения Генпрокуратура направила в Совет безопасности. Краснов попросил сенаторов о поддержке.
«При общей тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений в 28 регионах нашей страны зафиксирован их рост, в первую очередь за счет так называемых виртуальных мошенничеств. Они составляют уже 40% от всех зарегистрированных преступлений», — сказал генпрокурор.
По предложению Генпрокуратуры выработаны комплексные механизмы противодействия кибермошенникам: внедрение антифрод-систем операторами связи, противодействие использованию подменных номеров и серых сим-карт, появление требования об обязательной регистрации карт в госсистемах, сообщил Краснов.
Кроме того, при сотрудничестве с ЦБ был ограничен доступ более чем к 44,5 тыс. сайтов, на которых распространялась недостоверная информация о финансовых услугах и банковских продуктах, а дропперам, которые предоставили злоумышленникам свои счета для вывода средств, предъявили 9,5 тыс. исков на общую сумму 1,7 млрд руб.
«Распространенности такого вида преступности способствуют не только доверчивость наших граждан, но и уязвимость информационной инфраструктуры. В прошлом году прокурорами пресечено 35 тыс. нарушений при защите информации, аттестации и эксплуатации информсистем, обработке персональных данных», — доложил Краснов.
«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Очень большие», — оценил ситуацию президент Владимир Путин месяц назад. Он рассказал, что его знакомым тоже звонят аферисты, и посоветовал в таких случаях сразу класть трубку.
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