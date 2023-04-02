Итальянские производители сообщили о росте экспорта вин в Россию на 16%
Экспорт итальянских вин в Россию в 2022 году вырос на 16% и достиг €172 млн, несмотря на санкции и эмбарго, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
«В 2022 году Италия стала первой страной — поставщиком вин в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию», — говорится в сообщении ассоциации. Самыми популярными винами, помимо просекко, являются асти, а также вина Тосканы, Сицилии, Пьемонта и Венето.
Более половины итальянских вин, экспортируемых в Россию, — игристые, их экспорт превысил €91 млн, увеличившись на 28%. В частности, на долю просекко приходится почти 30% и более €48 млн. Экспорт «тихих вин» вырос на 5% и составил €81 млн.
Coldiretti отмечает, что эмбарго на экспорт предметов роскоши дороже €300 за единицу затронуло лишь некоторые вина: Sassicaia, Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino.
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