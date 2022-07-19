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Власти предложили продавать российское вино китайцам и иммигрантам в ОАЭ

Минсельхоз готовит концепцию развития экспорта вина из России. Раньше главным покупателем была Украина. В будущем чиновники видят перспективным рынком ОАЭ, где местные жители не употребляют алкоголь, но его покупают приезжие
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина, следует из данных портала госзакупок. Исполнитель должен провести исследование зарубежных рынков винодельческой продукции и определить целевые страны. Для приоритетных рынков должны быть проанализированы оптимальные варианты поставок, основные конкуренты и барьеры для импорта, а также предпочтения потребителей вина в этих странах. По итогам исследования должны быть составлены практическая «дорожная карта» и предложения по мерам господдержки.

Разработчик концепции будет определен 5 августа, на работу над документом ему отводится 120 дней, следует из условий конкурса. За выполнение работ заказчик готов предложить стартовую цену от 36 млн руб.

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Фото:Михаил Мордасов / РБК

Развитие экспорта российского вина — часть плана по увеличению поставок за рубеж продукции агропромышленного комплекса (АПК) в рамках национального проекта. В 2018 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем в два раза, с $20,7 млрд в 2017-м до $47,1 млрд к 2030-му. В создании экспортной концепции по вину принимают участие «ведущие консалтинговые компании и коммуникационные агентства, отраслевые союзы и ассоциации, руководители крупнейших агрохолдингов страны и независимые эксперты отрасли АПК», уточнили РБК в пресс-службе «Агроэкспорта».

Россия входит в число крупных мировых производителей вина, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые приводятся в конкурсной документации. До пандемии, в 2019 году, Россия занимала 13-е место в мире с произведенными 460 тыс. т, опережая Австрию, Венгрию и Грецию. Но экспорт до сих пор был незначительным, поясняется суть проблемы в материалах конкурса.

Где в мире пьют российское вино

В прошлом году экспорт российских виноградных вин, как уточнили РБК в пресс-службе «Агроэкспорта», уже вырос по сравнению с 2020-м: в натуральном выражении — почти на 25%, до 642,1 тыс. дал, в денежном выражении — на 34%, до $13,3 млн. Основными рынками сбыта были страны ближнего зарубежья: на их долю приходилось 67% экспорта в денежном выражении.

Крупнейшим покупателем российского вина в прошлом году, согласно данным «Агроэкспорта», была Украина с 322 тыс. дал на $5,1 млн. Второе место занимала Южная Осетия (52 тыс. дал на $1,6 млн), третье — Китай (61 тыс. дал на $1,2 млн).

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Кому хотят продвигать российское вино

Учитывая введенные в этом году «недружественными странами» санкции, список приоритетных направлений для развития экспорта российского вина, как указано в техзадании для разработчиков концепции, должен включать рынки четырех географических регионов: Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка.

В Азии российское вино уже покупают, в частности, Казахстан, Китай и Монголия. В целом страны Азии в прошлом году закупили вина больше чем на $7 млрд — это более 17% от общемирового объема импорта винодельческой продукции, основная часть поставок приходится на Китай, Японию и Гонконг.

Налаженные торговые связи делают рынок Китая одним из приоритетных для экспорта российского вина, отмечается в материалах для разработки концепции. Пока поставки из России на этот рынок мизерные — менее 1% от всего китайского импорта вин в денежном выражении.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

До пандемии Китай входил в число крупнейших потребителей вина и занимал в 2017 году пятое место в мире по этому показателю, указано в экспортном гиде «Агроэкспорта» (есть в распоряжении РБК). Во время пандемии потребление вина китайцами снизилось на 20%, в том числе из-за отмены национальных праздников и фестивалей, но по итогам 2020 года страна все еще входила в пятерку крупнейших мировых импортеров вин. Высокий спрос на импортное вино объясняется недоверием потребителей к местной винной продукции. Китайцы, как отмечает «Агроэкспорт», слабо информированы о культуре потребления вина и плохо знакомы с брендами, но зато часто покупают его в качестве корпоративных подарков или для деловых мероприятий.

Перспективы для отечественного винного экспорта заказчики концепции видят на рынках стран Ближнего Востока, несмотря на то что употребление алкоголя среди местного населения не распространено. Российское вино можно продвигать в таких странах, как ОАЭ, которые привлекают множество туристов, а также экспатов и иммигрантов из разных стран за счет развитой экономики и высокого уровня оплаты труда, говорится в техзадании. Коренными жителями в ОАЭ считаются только 12% населения, и собственное производство вина практически отсутствует из-за сухого климата и высоких температур.

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Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

В прошлом году ОАЭ завезли из других стран вино на $162 млн — это больше половины всего импорта вина в странах Ближнего Востока. Правда, пить в ОАЭ алкоголь можно только в ресторане, баре или номере отеля. За распитие спиртного в общественном месте грозит штраф, а в эмирате Шарджа употребление алкоголя запрещено даже туристам.

Спрос на вина растет также в Африке, отмечается в документах конкурса. Экономика ее стран активно развивается, а долгосрочные перспективы развития и обогащения региона, а также увеличение численности среднего класса проводят к «росту спроса на более качественные напитки и расширению их ассортимента». В Африке перспективными рынками для российского вина могут быть Уганда, Марокко, Ангола, уточнили РБК в «Агроэкспорте».

Российские вина, по мнению заказчиков концепции, также могут быть востребованы на рынках стран Латинской Америки. Это объясняется тем, что латиноамериканские государства, где есть собственное винное производство, завозят продукцию из других частей света, в том числе из Европы, с которой может конкурировать российское вино. Среди крупнейших импортеров вин в регионе — Бразилия, Мексика и Доминикана.

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Что думает бизнес

Перспективы китайского рынка переоценены, так как «производство и импорт вина в Китае в последние годы падают», и чтобы развиваться на нем, российским компаниям нужны большие маркетинговые вложения, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его мнению, у отечественных вин есть потенциал в странах Латинской Америки, поскольку «производства там относительно немного, а из Европы импортируется в основном просекко, которое существенно дороже того, что сейчас производится на экспорт в России».

Перспективы есть и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке, но пока там мало знают о российском вине — и поэтому нужна помощь государства, например презентации на международных мероприятиях и организация специальных туров для зарубежных импортеров, считает гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин. Российским компаниям могло бы помочь взаимодействие между государствами в вопросе ввозных пошлин.

Не только алкоголь

Помимо вина власти также планируют продвигать за рубеж безалкогольные напитки. Кроме того, центр «Агроэкспорт» объявил конкурс на создание концепции развития экспорта отечественных безалкогольных напитков.

Эти напитки, как и вино, сейчас в основном экспортируются в страны ближнего зарубежья, но могут быть востребованы на рынках Азии, где крупными импортерами выступают Китай, Гонконг, Вьетнам, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Авторы
Теги
Анна Захарова
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