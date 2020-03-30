Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Она рассказала, что крупнейшие онлайн- и офлайн-ретейлеры России подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала. Оно предусматривает несколько пунктов:
- Работа только с предоплаченными заказами;
- Бесконтактная выдача заказов;
- Допуск в помещение не более одного человека;
- Примерка отсутствует;
- Торговый зал закрыт, апсейл отсутствует;
- Сотрудники в масках и перчатках;
- Наличие санитайзера;
По словам Бакальчук, к соглашению присоединились Wildberries, «М.Видео» и «Эльдорадо», Lamoda, OZON, «Ситилинк», «Связной», DNS, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер, Avito, «220Вольт». Она отметила, что «Детский мир» и «Яндекс» (Beru) пока не присоединились к соглашению.