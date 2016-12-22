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Богатейший человек России за три месяца потерял $362 млн
Бизнес, 14:56
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Богатейший человек России за три месяца потерял $362 млн
В список богатейших людей планеты по данным Bloomberg вошли 27 россиян. Самым богатым из них стал Алексей Мордашов, занимающий 47-е место в общемировом рейтинге
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Bloomberg подвел итоги первых трех месяцев 2018 года для богатейших людей планеты, обновив ​свой Billionaires Index. Согласно данным агентства, самым богатым человеком России остается Алексей Мордашов с состоянием ​$19,3 млрд, хотя с начала года он потерял $​362 млн.

Богатейший человек России — Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», занял 47-е место в списке богатейших людей планеты по версии агентства. На втором месте в списке оказался Владимир Потанин ($19,1 млрд). Третье место занял Леонид Михельсон ($18,6 млрд), заработавший с начала года $1,9 млрд. Следом идут Владимир Лисин ($18,5 млрд), Виктор Вексельберг ($16,4 млрд) и Алишер Усманов ($15 млрд). Всего в список 500 богатейших людей мира вошли 27 российских миллиардеров.

За 2017 год состояние 25 российских миллиардеров, входивших на тот момент в Bloomberg Billionaires Index, увеличилось на $21,6 млрд. С начала 2018 года ​по состоянию на 2 апреля​ совокупное состояние 27 миллиардеров выросло на $5,872 млрд.

Оценка состояния миллиардеров по версии Bloomberg не совпадает с оценкой Forbes. По версии последнего, богатейшим человеком России является не Мордашов, а Владимир Лисин с состоянием в $19,9 млрд (на 2 апреля 2018 года). Состояние Мордашова Forbes оценивает (на тот же день) в $18,4 млрд.

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Богатейшим человеком планеты (по обеим версиям) считается основатель Amazon Джефф Безос, владеющий, по данным Bloomberg, состоянием в $121 млрд. Он же занял первое место и по доходу с начала года — с января его капитал увеличился почти на $22 млрд. Более $6 млрд Безос заработал за несколько часов на росте цены акций после выпуска квартального отчета компании. Лидером по отрицательному росту капитала стал глава Facebook Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $7,69 млрд. Он, в свою очередь, 20 марта, потерял по оценке CNBC более $6 млрд. на фоне скандала об утечке личных данных пользователей соцсети. А в середине января на капитале Цукерберга отразилось сообщение об изменении порядка формирования новостной ленты — после него состояние основателя Facebook сократилось почти на $3 млрд.

Российские миллиардеры с наибольшими годовыми доходами. Фотогалерея Еще 6 фото
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Ранее, 23 марта Forbes опубликовал собственную версию списка российских миллиардеров с наибольшими доходами за год. Первую строчку занял член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, чей доход издание оценило в $2,3 млрд. Алексей Мордашов, по данным Forbes, заработал за год от дивидендов и продажи акций «Северстали» $1,56 млрд, и занял вторую строчку.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Bloomberg Billionaire Index , Алексей Мордашов
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