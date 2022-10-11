Казахстан назвал срок полного восстановления объемов работы КТК

Министр энергетики Казахстана сообщил, что КТК возобновит полноценную работу в октябре

Полное возобновление объемов транзита нефти через Россию у КТК намечено на октябрь. Основной оператор нефтяного экспорта Казахстана сокращал объемы прокачки из-за ремонтных работ

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Каспийский трубопроводный консорциум возобновит работу в полном объеме уже в этом месяце, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает ТАСС.

«На сегодня на Каспийском трубопроводном консорциуме из трех выносных причальных устройств работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работы одного выносного причального устройства КТК достаточно для текущих объемов. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года», — рассказал он.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Прокачку нефти через Россию КТК сократила в начале августа. Причиной этого компания назвала ремонт на трубопроводе, идущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановку производства нефти на месторождении Кашаган. Через несколько недель КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов в Черном море из-за обнаружения трещин.

В начале июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Это произошло после крупной техногенной аварии на морском терминале КТК под Новороссийском, случившейся в марте. Прокачка нефти тогда возобновилась только через месяц. Позднее суд заменил приостановку работы КТК на штраф в размере 200 тыс. руб.

На фоне запрета и судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать экспортные поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.