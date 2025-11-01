 Перейти к основному контенту
Что ждет маркетплейсы в 2025 году
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов

Wildberries с 1 ноября зафиксирует комиссии для продавцов на полгода
Что ждет маркетплейсы в 2025 году
Wildberries сообщил, что с 1 ноября зафиксирует размер комиссии для продавцов на шесть месяцев, речь идет обо всех моделях продаж

Wildberries с 1 ноября зафиксирует размер комиссии для продавцов на полгода, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса. Речь идет обо всех моделях продаж.

«Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев — с 1 ноября 2025 года», — сказали там.

Wildberries взимает комиссию с каждой продажи товара, размер которой зависит от категории товара. Диапазон комиссий весьма широк, от 3 до 25% и более. Самые низкие комиссии обычно у популярных массовых товаров, самые высокие — у нишевых или крупногабаритных. Актуальные ставки комиссий доступны в личном кабинете продавца.

Помимо комиссии с продаж существуют различные тарифы за услуги логистики, хранения и обработки.

Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре Wildberries объявил о повышении тарифов для продавцов. Так, комиссия по FBS (Fulfillment by Seller, или доставка со склада продавца; это модель работы на маркетплейсах, где продавец сам занимается упаковкой, хранением и отправкой товаров покупателям) вырастет на 3,5 процентных пункта для большинства товаров.

По DBS (delivery by seller — доставка силами продавца) и DBW (delivered by Wildberries — доставка курьером WB) тарифы изменятся в зависимости от категории. Без изменений останутся комиссии по FBW («Склад WB»), EDBS («Витрина экспресс»), Click&Collect («Самовывоз из магазина»). В том же месяце о повышении тарифов сообщил и Ozon. С 15 сентября на Wildberries также подорожала логистика на 20–40%.

В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после жалоб предпринимателей потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть новые правила, введенные ими. В частности, у WB речь идет о введении индекса остатка товара на складах, о «Конструкторе тарифов» и об инструменте «Привлекательная цена». От последнего платформа отказалась, сообщила ФАС. Претензии антимонопольных властей к Ozon связаны в том числе с исключением возможности для продавцов забрать товары, от которых покупатели отказались без претензий. В WB пообещали, что «примут меры для доработки своих механик в интересах продавцов», а в Ozon заверили, что упростят процесс возврата товаров со складов.

