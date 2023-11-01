Депутаты попросили расширить проект по доставке рецептурных лекарств

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами нуждается в доработке, считают депутаты: они попросили включить в него больше регионов и льготные лекарства. Но некоторые участники рынка сомневаются в его эффективности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Депутаты Госдумы попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос о включении большего числа российских регионов в эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

Соответствующее письмо 25 октября главе правительства направили председатели комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и комитета по экономической политике Максим Топилин. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили в комитете Госдумы по здравоохранению.

Речь идет об эксперименте, в котором сейчас участвуют Москва, Московская и Белгородская области. Помимо расширения географии эксперимента депутаты попросили изучить возможность включения в дистанционную торговлю льготных лекарств, которые пациенты получают за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также провести дополнительную информационную и разъяснительную работу с гражданами и участниками пилота.

Какие именно регионы необходимо включить в эксперимент, в письме не уточняется. По словам Башанкаева, доставка рецептурных лекарств на дом — важнейшая социальная инициатива, которая повышает доступность препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями. Распространить эту практику было бы логично «от Москвы до самых до окраин», заявил он РБК.

В пресс-службе правительства уточнили, что получили письмо депутатов. РБК направил запрос в Минздрав.

Как разрешали торговать лекарствами в интернете

Сейчас в России разрешена онлайн-продажа с доставкой только безрецептурных лекарств. Ее легализации предшествовали многолетние споры, например о том, кто должен доставлять лекарства — фармацевты или обычные курьеры. В итоге онлайн-торговля была легализована весной 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом интернет-ретейлеры продолжали выступать за то, чтобы доставлять на дом можно было и лекарства, которые отпускаются по рецепту.

Законопроект, разрешающий онлайн-торговлю рецептурными препаратами, зимой 2021 года разработало и внесло в правительство Минэкономразвития, но документ отправили на доработку. В июне 2022 года министерство представило новую версию документа, согласно которой Минздрав получал право корректировать содержащийся в законе список продукции для дистанционных продаж. Но и эта версия документа не была поддержана, так как Минэкономразвития предлагало провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР). Это специальный механизм для апробации новых технологий, никак не отражающийся на общем регулировании, то есть без внесения правок в связанные с экспериментом нормативно-правовые акты.

Минэкономразвития также предлагало сделать возможным участие в проекте маркетплейсов. Но против этого выступило государственно-правовое управление администрации президента, обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя. После этого ответственным за разработку пилота и доработку законопроекта назначили Минздрав. Подготовленный ведомством закон о внесении изменений в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», касающийся проведения эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами, был принят осенью 2022 года.

В итоге эксперимент заработал 1 марта этого года в Москве, Московской и Белгородской областях — это те регионы, где работает механизм электронных рецептов. Перечень рецептурных лекарств, которые можно доставлять на дом, утвердил Минздрав. В него не вошли препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиологические препараты. Также нельзя доставлять лекарства, которые необходимо хранить при температуре ниже 15°С, препараты с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. Еще эксперимент не распространяется на средства, подлежащие предметно-количественному учету: анаболические стероиды, антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные и седативные средства и лекарства, применяемые для прерывания беременности.

К концу первого месяца эксперимента два источника РБК среди его участников утверждали, что «по факту пилот так и не начался из-за того, что в регионах не до конца была подготовлена нормативная база для его реализации».

Что происходит с экспериментом

На текущий момент все необходимые правовые акты вступили в силу и эксперимент проходит в соответствии с законодательством, заверяет Башанкаев. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали РБК, что сейчас к проекту подключились 14 аптечных сетей. В правительствах Московской и Белгородской областей, а также в министерствах здравоохранения этих регионов на запросы РБК не ответили.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин рассказал РБК, что эксперимент работает и технических трудностей не возникает. Сеть участвует в пилоте в Москве и Московской области, уточнил он. Проблема, по словам Кузина, заключается в том, что услуга оказалась невостребованной у покупателей. В условиях, когда аптека есть практически в каждом доме, удобнее спуститься и приобрести нужные лекарства самостоятельно, чем ждать курьера, говорит гендиректор «36,6». К тому же, продолжает он, за рецептом все равно необходимо идти к врачу, и зачастую пациенты сразу после приема покупают препараты в аптеке в том же лечебном учреждении.

Сторонники легализации онлайн-торговли рецептурными лекарствами указывали на то, что доставка будет актуальна для жителей небольших или отдаленных населенных пунктов, где мало аптек, но там, во-первых, эксперимент пока не работает, а во-вторых, рентабельность работы на таких территориях невысока и непрофильные игроки туда просто не пойдут, резюмирует Кузин.

Дополнительная информационная и методическая поддержка эксперимента, а также разъяснительная работа — и с гражданами, и с аптеками — позволят «оптимизировать процессы», возражает Башанкаев. Он также считает необходимым оценить, в каких регионах ввели механизмы электронных рецептов, чтобы такие субъекты можно было включить в эксперимент.

Онлайн-ретейлеры считают, что развитие проекта сдерживают его условия. Так, в феврале этого года маркетплейсы заявили, что механизм слишком сложный для потребителей. Например, в Москве, чтобы заказать доставку лекарства, сначала необходимо зайти в приложение ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система, где хранится электронная карта пациентов), выбрать свои рецепты и перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки, говорили в Ozon.

Первые результаты эксперимента подтверждают ранее озвученную позицию о том, что нынешние условия проекта препятствуют его успешному развитию, заявили РБК в Ozon. Это связано как с ограниченным перечнем лекарств в эксперименте, так и с неудобным для бизнеса и покупателей процессом заказа и доставки лекарств, который установлен на федеральном и региональном уровнях, считают в компании. Проект нуждается в доработке, резюмируют в Ozon.