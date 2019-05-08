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Allergan $189 (+33,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,19%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Госдума обяжет врачей и фармацевтов доставлять купленные онлайн лекарства
Разрешить онлайн-торговлю лекарствами могут с 1 января 2020 года, но доставлять купленные в интернете лекарства смогут только врачи и фармацевты, решили в профильном комитете Госдумы. Стоимость лекарств из-за этого вырастет
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего розничную продажу лекарств в интернете. Новая версия законопроекта есть в распоряжении РБК.

Разработанный Минздравом законопроект, который разрешает продажу лекарственных препаратов через интернет, был внесен еще в октябре 2017 года. Госдума приняла его в первом чтении в декабре того же года. Предполагалось, что закон о дистанционной продаже лекарств вступит в силу с 1 января 2018 года, но во втором чтении документ до сих пор не рассматривался. Организовать обсуждение законопроекта просила Ассоциация компаний интернет-торговли: в октябре 2018 года АКИТ обратилась в комитет по экономической политике Госдумы.

Ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже лекарств призвал депутатов в феврале этого года и президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Минздрав «с некоторой осторожностью подходит к распространению безрецептурных препаратов», но продажа в интернете не только лекарств без рецепта, но и рецептурных препаратов — «то, куда нам нужно двигаться».

Какие поправки появились в законопроекте ко второму чтению — в материале РБК.

Когда лекарства разрешат продавать в интернете

Новая версия законопроекта сдвигает запуск дистанционной продажи лекарств на 1 января 2020 года. Продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу лекарств, в том числе дистанционным способом. При этом у них должно быть не более одного сайта в интернете.

Сейчас онлайн-продажа лекарств в России запрещена: сайтам с информацией о торговле этими товарами грозит блокировка. Недавно под блокировку за это нарушение чуть не попал Ozon.ru. В октябре прошлого года интернет-ретейлер начал предлагать на своем сайте лекарства, которые можно было оплатить онлайн и получить с доставкой на дом курьером. В пресс-службе компании объяснили, что тестируют спрос на лекарственные препараты перед тем, как их продажа через интернет будет разрешена законодательно. Но Союз профессиональных фармацевтических организаций (в него входят аптечные сети «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм») посчитал это недопустимым и попросил Роскомнадзор заблокировать Ozon.ru. В ноябре 2018 года Росздравнадзор вынес ретейлеру предостережение. Тем не менее московская прокуратура, которая проверяла Ozon.ru из-за продажи лекарств в интернете, оснований для блокировки не нашла.

Как и предлагалось в первой версии законопроекта, продавать дистанционно разрешат только те препараты, которые отпускаются без рецепта. Продажа через интернет рецептурных лекарств, наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% будет запрещена.

Регионы, где будет доступна интернет-торговля лекарствами, ограничены: это будет разрешено в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта. Розничную торговлю лекарствами дистанционным способом, так же как и обычную, необходимо будет вести по правилам надлежащей аптечной практики.

Что необычного появилось в законопроекте

Одно из наиболее дискуссионных предложений в законопроекте ко второму чтению касается доставки лекарств. Купленные в интернете лекарства, по предложению профильного комитета Госдумы, смогут доставлять только «специалисты с фармацевтическим или медицинским (ветеринарным) образованием».

Модель дистанционных продаж, когда покупатель заказывает лекарство в интернете, но отпускается оно в аптеке или его доставляет на дом специалист с соответствующим образованием, обеспечивает «достоверность и безопасность отпуска лекарств», потому что за реализацию отвечает конкретная аптека, у которой есть лицензия, пояснил РБК первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. «Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет [-магазин], который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то», — указывает Тумусов.

Что думают интернет-ретейлеры

В Ассоциации компаний интернет-торговли (в нее входит один из крупнейших интернет-ретейлеров Ozon.ru) считают требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными. Фармацевтическая отрасль неоднократно объясняла, что испытывает нехватку фармацевтов и сама выступает за то, чтобы доставку осуществляли именно сотрудники этой редкой специальности, указывает президент АКИТ Артем Соколов. «Давайте будем честны друг перед другом: если вы против доставки лекарств, так и нужно говорить. Сам по себе отпуск осуществляется, до того как лекарство передается курьеру. Мы живем в XXI веке, и клиент может получить все консультации фармацевта дистанционно, а задача курьера — только довезти собранный по всем правилам заказ», — указывает он. По мнению Соколова, аптеки могут бояться потерять долю рынка, но он подчеркивает, что ни в одной стране мира, где продажа лекарств в интернете разрешена, доля онлайн-продаж не превышает 10%. «У каждого канала находится свой клиент. Ни одна аптека не закрывается», — добавляет президент АКИТ.

В АКИТ также считают, что из законопроекта необходимо исключить ограничение на продажу в интернете отпускаемых по рецепту лекарств. Перечень рецептурных препаратов, которые можно продавать дистанционно, в ассоциации предлагают прописать в законе отдельно. Кроме того, в АКИТ предлагают предусмотреть возможность выдачи рецептов в электронной форме. Электронный рецепт подделать сложнее, чем обычный бумажный, отмечает Соколов. Введение электронного рецепта и обязательной индивидуальной маркировки упаковки лекарства позволит полностью прослеживать оборот лекарства от производителя или импортера до потребителя и осуществлять еще более жесткий контроль, чем в рознице, подчеркивают в ассоциации.

Что думают аптеки

В новой редакции законопроекта впервые сформулированы базовые принципы интернет-торговли лекарствами, которые обсуждались в отрасли, но к нему есть вопросы, подчеркивает исполнительный директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова. Главный, на ее взгляд, вопрос — доставка купленных в интернете лекарств фармацевтом. В аптечном ретейле наблюдается постоянный дефицит кадров, подчеркивает Преснякова, и человек с фармацевтическим образованием вряд ли согласится на роль курьера. С учетом стоимости услуг специалиста стоимость такой доставки, а значит, и цена лекарства, вырастет, добавляет она.

Начинать интернет-торговлю лекарствами с безрецептурных препаратов Преснякова считает вполне логичным. Но она подчеркивает, что уже сегодня необходимо думать о внедрении электронных рецептов и развитии страховых схем лекарственного обеспечения, которые предполагают, что часть рецептурных препаратов разрешат продавать онлайн.

Кроме того, дополнительно прописанных рекомендаций, по мнению Пресняковой, требует порядок соблюдения надлежащей аптечной практики продавцами лекарств в интернете. Также, по ее словам, вопросы вызывает ограничение на дистанционную продажу лекарств для аптечных организаций, у которых больше, чем один сайт в интернете, не совсем ясно, что будет с форматом онлайн-площадок — агрегаторов, таких, как Ozon.ru.

Предлагаемые нормы не учитывают интересы пациентов, плохо администрируемы и подготовлены, скорее всего, под давлением крупных аптечных сетей, считает замгендиректора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. «Врачи обычно назначают как безрецептурные, так и рецептурные препараты, и если пациент не сможет сразу заказать их дистанционно, скорее всего, он просто зайдет в аптеку», — поясняет он. Ограничение на перевозку лекарств только людьми с профильным образованием — «явная попытка создания барьера для входа на рынок онлайн ретейлеров», добавляет Глушков.

В Минздраве на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Авторы: Елена Сухорукова, Полина Звездина, Ольга Дубравицкая
Теги: лекарства, онлайн-торговля, Госдума
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