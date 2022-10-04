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Дума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / DPA / ТАСС
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / DPA / ТАСС

Россияне смогут покупать рецептурные лекарства онлайн, в первое время в качестве эксперимента услуга будет доступна только в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий закон приняла Государственная дума.

Срок эксперимента в Москве составит три года: с 1 марта 2023-го до 1 марта 2026-го. Рецепты на лекарства могут быть оформлены в виде электронного документа. Личность пациента будет проверяться по данным, указанным на рецепте.

Дума одобрила онлайн-продажу рецептурных лекарств в трех регионах
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

При этом закон запрещает онлайн-продажу следующих видов лекарств:

  • лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества;
  • иммунобиологические лекарства, режим хранения которых — при температуре ниже 15 градусов;
  • с содержанием спирта более 25%;
  • лекарства, изготовленные аптечными организациями;
  • отпускаемые бесплатно или со скидкой препараты для граждан, имеющих право на их приобретение за счет бюджета.

Первое чтение законопроекта прошло в середине сентября. Ранее, в апреле, президент Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующий закон. На фоне пандемии глава государства разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Также в законе оговаривалась возможность онлайн-продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Теги
Госдума лекарства онлайн-продажа
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