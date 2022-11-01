Оператор по лизингу самолетов потребовал от страховых $700 млн за оставшиеся в России суда

Carlyle потребовал от страховых $700 млн за оставшиеся в России самолеты

Российские компании отказались вернуть 23 лизинговых самолета, а страховщики не возместили убытки, утверждают в Carlyle Aviation. В компании указали, что с этой проблемой столкнулись и другие владельцы самолетов

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Один из крупнейших мировых операторов по лизингу самолетов Carlyle Aviation (структура Carlyle Group) подал иск против группы страховых компаний и перестраховщиков, обвинив их в невыплате убытков в связи с отказом российских авиакомпаний вернуть самолеты. Об этом пишут Bloomberg и Financial Times.

Компания требует от страховых компаний $700 млн, рассказал знакомый с делом источник FT. Bloomberg указывает, что компания оценивает оставшиеся в России самолеты в «сотни миллионов долларов».

Carlyle Aviation предоставила в лизинг российским авиакомпаниям 23 самолета. Среди клиентов компании — российские перевозчики NordStar, Azur Airlines, Utair и «Ижавиа». В конце февраля, следует из иска, компании уведомили лизингодателя о том, что не могут вернуть воздушные суда из-за санкций и инструкций российского правительства.

Bloomberg пишет, что иск подан против «более чем дюжины» компаний по страхованию и перестраховке, Financial Times — против 35 ответчиков, среди которых один консорциум страховщиков военных рисков Lloyd's of London. Ответчиками также указаны American International Group UK (AIG), Chubb European Group, Berkshire Hathaway International Insurance, AXIS Capital и другие.

Carlyle Aviation указывает, что обратился к страховщикам в марте этого года, однако компании нарушили контракты и не выполнили обязательства по возмещению убытков, несмотря на ежеквартальные страховые взносы.

«Вопиюще нарушая свои договорные обязательства, спустя несколько месяцев после того, как Carlyle впервые уведомила ответчиков о понесенных убытках, ответчики эти убытки не покрыли», — говорится в судебном иске.

Как утверждают в Carlyle, с аналогичной реакцией страховщиков столкнулись и другие заявители, чьи самолеты также остались под управлением российских авиакомпаний.

Согласно материалам суда, в деле фигурируют 16 самолетов Boeing и семь судов Airbus, арендованных 12 различными компаниями, уточняет FT. Больше всего самолетов Carlyle оказалось у Utair — пять судов Boeing. Один борт Boeing под управлением Azur Airlines задержали в Египте. Согласно документам, в Каире первоначально отказывались вернуть самолет, однако затем согласились сделать это в случае оплаты за нахождение борта в аэропорту.

В конце февраля США, Евросоюз, Великобритания и другие государства закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. Против России также было введено несколько пакетов международных санкций, которые, среди прочего, запретили продажу ей самолетов и запчастей к ним. Под запретом оказалось также оказание услуг по страхованию и техобслуживанию самолетов.

Лизинговые компании начали задерживать арендованные российскими авиакомпаниями лайнеры в иностранных аэропортах. Росавиация порекомендовала перевозчикам, имеющим самолеты в зарубежном лизинге, приостановить полеты за рубеж.

К началу марта более половины самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний, числились в иностранных реестрах — 739 из 1367. В середине того же месяца президент Владимир Путин разрешил им перерегистрировать воздушные суда в российском реестре.