Киносети потребовали «принудить» IMAX к работе в России

IMAX официально об уходе с российского рынка не сообщала, однако ее системы не работают в России с июня. Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» попросили суд «принудить» канадскую компанию к исполнению обязательств

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратились с заявлением в суд о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные), следует из определений Арбитражного суда Москвы. Первым внимание на иск обратила газета «Коммерсантъ».

IMAX, по словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), остановила деятельность в России с 1 июня. В объединенной киносети отказались от комментариев для «Коммерсанта», так же поступили и в IMAX.

В то же время, пишет газета, российские киносети ранее уже подавали иски к IMAX, однако с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов, а не возобновить работу.

Как рассказал «Коммерсанту» председатель АВК Алексей Воронков, IMAX ежедневно и удаленно обновляет киносистемы, это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука. Он добавил, что ключи, необходимые для проката фильмов в формат IMAX, выпускает только сама компания.

По мнению Воронкова, судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Таких отношений, как раньше, уже не будет. Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров».

Понуждение к исполнению обязательств — еще один способ защиты прав российских компаний в связи с уходом иностранцев из России, пояснил партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Похожим образом, уточняет юрист, РЖД в рамках исков об оспаривании одностороннего расторжения договоров добилось понуждения Siemens к исполнению обязательств через обеспечительные меры. По ним РЖД были переданы специальные инструменты, измерительное оборудование, запасные части, а также другие материалы и оборудование, необходимое для исполнения договора.

IMAX (сокращение от Image Maximum, то есть «максимальное изображение») — особый киноформат, позволяющий сделать изображение более ярким и четким, создающим эффект погружения для зрителей за счет большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Причем их права распространяются не только на воспроизводящее оборудование, но и на специальные камеры, софт для обработки видео и даже на особые колонки, создающие объемный звук.

На российском рынке IMAX работала с 2003 года. В отчете за второй квартал 2022 года компания заявила, что по состоянию на 30 июня технология применяется в 54 российских кинотеатрах.

Официально компания об уходе с российского рынка не сообщала, однако, как говорили в АВК, системы IMAX не работают с июня 2022 года. «Корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены — соответственно, руководство корпорации (в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве) переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — сообщал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие американские кинокомпании отказались выпускать свои премьеры в российский прокат. В 2021 году из 40,7 млрд руб. кассовых сборов почти 75% были обеспечены именно зарубежными картинами. В июне «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщали, что российские киносети перестали платить Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы.

Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин оценивал «спасение» российских кинотеатров в 6–10 млрд руб. в год. «По разным оценкам, 6–10 млрд на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше», — ответил он на вопрос, сколько денег нужно кинотеатрам, чтобы не обанкротиться.