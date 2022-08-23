Глава крупнейшей киносети заявил о запрете показа российского кино в IMAX

Несмотря на то что оборудование IMAX, установленное в российских кинотеатрах, принадлежит владельцам киносетей, использовать его для показа можно только с разрешения канадской компании

Фото: Bernd Weißbrod / ТАСС

Канадская компания IMAX, которая с 1 июня ушла с российского рынка, запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам. Но на показ фильма в формате IMAX нужно разрешение компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сказал Васясин.

Он считает, что компания IMAX, которая закрыла российский офис, вернется при первой же возможности, однако российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.

Если же IMAX не вернется — ей предстоят суды. «Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заключил Васясин.

IMAX (сокращение от Image Maximum, то есть «максимальное изображение») — особый киноформат, позволяющий сделать изображение более ярким и четким, создающим эффект погружения для зрителей за счет большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Причем их права распространяются не только на воспроизводящее оборудование, но и на специальные камеры, софт для обработки видео и даже на особые колонки, создающие объемный звук.

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На российском рынке IMAX работает с 2003 года. В отчете за второй квартал 2022 года компания заявила, что по состоянию на 30 июня технология применяется в 54 российских кинотеатрах.

C июня 2022 года IMAX в России не работает. Канадская компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, с 1 июня ушла с российского рынка.

«Корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены — соответственно, руководство корпорации (в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве) переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.