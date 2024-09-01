«РИА Новости» узнало об аресте участков железной дороги по делу Ахметова

Участки железной дороги общей протяженностью 1 км 335 м в Белгороде арестованы по делу украинского олигарха Рината Ахметова, пишут «РИА Новости». Связанную с ним компанию «Метинвест» заподозрили в финансировании ВСУ

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Участки железной дороги в Белгороде, недвижимость в Севастополе и Симферополе, которые принадлежат связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым компании «Метинвест Евразия», арестованы до декабря, передают «РИА Новости» со ссылкой на судебные и налоговые материалы, а также базы открытых данных.

По данным агентства, речь идет о нескольких компаниях, сооружениях и десяти зданиях в Севастополе, шести объектах в Симферополе, земельном участке площадью 75,3 тыс. кв. м в Белгороде и шести железнодорожных путях общей протяженностью 1,35 км.

Ринат Ахметов является владельцем группы компаний SCM Holdings Limited, куда входит в том числе горно-металлургическая группа «Метинвест». «Метинвест Евразия» — сбытовая структура «Метинвеста». В 2020 году СК возбудил дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), а позднее обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста». По версии следователей, руководители и бенефициары SCM Holdings Limited перечисляли средства украинским военнослужащим с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», после чего был наложен арест до 2 августа на активы компании, в том числе «дочки» ООО «Белгородметаллоснаб» и «Метинвест Б.В.». Как писал «Коммерсантъ», речь идет о десятках миллионов рублей. Представители компании безуспешно пытались оспорить это решение.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд Москвы.

Ахметов занимал первое место в рейтинге украинского Forbes в 2022 году. Его состояние составляло $4,4 млрд. В частности, ему принадлежали Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль России. Летом 2022 года Ахметов потребовал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) компенсировать убытки в размере $17–20 млрд. В Кремле заявили, что Россия покинула Совет Европы и не намерена исполнять решения ЕСПЧ.

В апреле 2023 года он подал еще один иск против России с требованием возместить ущерб, причиненный в 2014–2017 годах. Речь идет о металлургических и энергетических предприятиях, а также недвижимости, в том числе «Донбасс Арене».