Путин одобрил продажу бывших угольных активов Ахметова

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Компании АО «Лучшее решение» разрешили приобрести бывшие угольные активы украинского миллиардера Рината Ахметова — «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100% акций акционерных общество «Донской антрацит» и «Шахтоуправление Обуховская», принадлежащих Fabcell Limited», — говорится в документе.

Украинский энергохолдинг ДТЭК Ахметова приобрел эти предприятия у ООО «Ростовский антрацит» в 2012 году. Сумма сделки составила $39 млн. В 2021 году в ДТЭК сообщали, что ростовские шахты отошли Сбербанку в счет погашения долгов холдинга. По данным «Коммерсанта», в тот же период акции «Донского антрацита» и «Шахтоуправление Обуховское» были проданы на торгах кипрской Valleyton Investments за $230. При этом предприятия имели задолженность по кредиту в размере $446,8 млн.

Valleyton Investments получила контроль над российскими активами ДТЭК в августе 2021 года. По данным «Коммерсанта», владельцем кипрской компанией является гражданка Армении Елена Оганесян, которую связывают с партнером Ахметова Вадимом Новинским.

В июне 2023 года владельцем бывших угольных активов Ахметова в Ростовской области стала СБК «Премьер» (ранее являлась подразделением «Сбера», сейчас собственники не раскрываются) после удовлетворения соответствующей просьбы ФАС. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность «Донского антрацита», по состоянию на март 2022 года Fabcell Limited принадлежала бывшему президенту ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искандеру Халилову. В январе 2023 года бизнесмен отрицал свое отношение к этим активам.

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