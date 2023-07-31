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«Коммерсантъ» узнал об аресте активов Рината Ахметова в России

«Коммерсантъ»: в России арестовали активы Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Арест активов связан с уголовным делом о финансировании его структурами украинской армии через московскую компанию «Метинвест Евразия» — дочку «Метинвеста», пишет газета
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press)

В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова (в 2022 году занимал первое место в рейтинге украинского Forbes с состоянием $4,4 млрд) по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании его структурами украинских военных, пишет газета «Коммерсантъ».

Дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК расследуется с сентября 2020 года Главным следственным управлением СК. По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в нее входит в том числе горно-металлургическая группа «Метинвест»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), в том числе за счет средств, поступавших из России.

По данным издания, речь идет о десятках миллионов рублей. Деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» — сбытовой структуры «Метинвеста» — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.

СК обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста».

«Метинвест Евразия» принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», после начала боевых действий на Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.

В связи с этим следствие считает, что активы структур Ахметова предназначались для финансирования Вооруженных сил Украины. Суд согласился с доводами СК и арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — «Белгородметаллоснаб» и «Пансионат Горняк», а также несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах в одном из банков.

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Представители компании «Метинвест Евразия» безуспешно пытались оспорить это решение.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда Москвы, направил запрос в СКР.

Ахметову, помимо всего прочего, принадлежат Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль России. Летом прошлого года бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя компенсации за убытки, оценив их в $17–20 млрд. В Кремле напомнили, что Россия покинула Совет Европы и не будет исполнять решения ЕСПЧ.

В апреле этого года решил подать еще один иск против России — на этот раз он требует возмещения ущерба, причиненного в 2014–2017 годах. Речь идет о металлургических и энергетических предприятиях, а также недвижимости, в том числе «Донбасс Арене».

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Елена Чернышова
При участии
Маргарита Овсянникова
Ринат Ахметов арест активов финансирование терроризма
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